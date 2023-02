Stadt schlägt keine Eintritts-Erhöhung vor

Rund 60 700 Euro hat die Stadt an Einnahmen aus Eintrittsgeldern in der Freibad-Saison 2022 generiert. Dem gegenüber standen Ausgaben in Höhe von etwa 245 000 Euro. Größte Posten sind laut Stadt dabei die Personalkosten, die sich auf etwa 140 000 Euro belaufen und mit rund 105 0000 Euro die Betriebskosten. Etwa 42 000 Euro sind für Strom und Gas draufgegangen. Das Defizit beläuft sich alles in allem auf über 180 000 Euro.

Seitens der Stadtverwaltung bestehe die Hoffnung, dass in der kommenden Saison wieder mehr Familien durch den erweiterten Kinderbereich ins Freibad kommen und die Besucherzahlen steigen. Trotz dem knapp über 40 000 Gäste in 2022 gezählt wurden – rund 4000 mehr als im Vorjahr –, hätten viele Familien das Freibad nicht aufgesucht, wie Messing berichtet. Der Grund: Der Kinderbereich war aufgrund der Baumaßnahme zur Beckenerweiterung komplett gesperrt und konnte nicht genutzt werden.

Zur Saison 2023 wird aber laut Messing alles fertig sein. Die Beckenerweiterung ist abgeschlossen, nur noch eine Sichtschutzhecke muss im Kinderbereich angepflanzt und Rasen eingesät werden. Auch die Erweiterung der Sozialräume für die Freibad-Mitarbeiter und die Saisonkräfte ist fertig. Nur noch die Inneneinrichtung fehlt und die Außenfläche muss angepflastert werden.

Neben dem Freibad wird im Schul- und Sportausschuss auch über die Schwimmförderung beraten. Die Grundschule plant laut Stadtverwaltung unter anderem, 2024 wieder eine Schwimmwoche durchzuführen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 10 000 Euro, die laut Vorschlag der Verwaltung aus dem städtischen Haushalt finanziert werden sollen.

7 Der Schul- und Sportausschuss tagt am Dienstag (14. 2.) ab 18 Uhr im Rathaus. Interessierte Zuhörer sind zu dieser Sitzung, bei der noch weitere Themen auf der Agenda stehen, willkommen.