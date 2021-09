Stadt will Fellnasen zählen lassen

Billerbeck

Wie alle Städte und Gemeinden in NRW erhebt auch die Stadt Billerbeck eine Hundesteuer. Es komme aber auch in Billerbeck oftmals vor, dass Hundehalter ihre Tiere widerrechtlich nicht anmelden, um die Hundesteuer einzusparen, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung informiert. Um für mehr Steuergerechtigkeit gegenüber den ehrlichen Hundehaltern zu sorgen, möchte die Stadtverwaltung die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme veranlassen. Bei der letzten Hundezählung im Jahr 2012 wurde ein Zuwachs der Hundeanmeldungen von über 22 Prozent verzeichnet.