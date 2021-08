Stadtfest: Entscheidung steht noch aus

Billerbeck

„Noch wollen wir das Stadtfest nicht verloren geben“, sagt Axel Kuhlmann, Mitarbeiter der Stadt Billerbeck und Vorstandsmitglied der Kaufmannschaft „Billerbeckerleben“ gegenüber unserer Zeitung. Was aber am Ende stattfinden kann und in welcher Größe – das stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Das Stadtfest ist für den 18. und 19. September terminiert. „Wir sind so vorbereitet, dass wir alles machen könnten“, sagt er. Von der traditionellen Größe wie in den vergangenen Jahren bis zu einer abgespeckten Variante ähnlich wie in 2020. Man sei bei den Planungen flexibel, sagt auch Jürgen Maas von der Stadt Billerbeck.

Von Stephanie Sieme