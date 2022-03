Stadtführung auf dem Drahtesel

Gästeführerin Monika Stockmann und Judith Schäpers (Stadt Billerbeck) freuen sich über die neue Leezentour rund um Billerbeck – mit Kaffeepause in der idyllischen Klostergaststätte in Gerleve.

„Mit einer Radtour erweitert sich der Radius für eine Stadtführung enorm. Auf einer abwechslungsreichen Tour kann Billerbeck jetzt auch über den Ortskern hinaus erkundet werden. Da das Stadtgebiet doch recht weitläufig ist, ist das bei den Stadtführungen zu Fuß so bislang nicht möglich. Die Stadtführung per Rad ergänzt für uns das touristische Angebot auch deshalb ideal, weil wir damit einen zusätzlichen Anreiz für die vielen Fahrradtouristen schaffen, die Billerbeck über die 100-Schlösser-Route, den Berkelradweg oder zukünftig auch über die Sandsteinroute ansteuern“, so Judith Schäpers von der Touristik der Stadt Billerbeck.

Während der Tour erfahren die Mitradelnden nicht nur Wissenswertes und Anekdoten zu den Sehenswürdigkeiten im Außenbereich der Stadt, sondern auch allerhand zur Region Baumberge.

Premiere feiert das neue Angebot mit einer öffentlichen Tour am Samstag (9. 4.) ab 14 Uhr. Für diese Tour ist eine Anmeldung per E-Mail an touristik@billerbeck.de oder telefonisch unter Tel. 02543/7373 erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bernard Köhler und Monika Stockmann nehmen Teilnehmer mit auf die rund dreistündige und 20,5 Kilometer lange Tour. Die Runde führt entlang des Berkelquellgebiets zum Kloster Gerleve. Nach etwa der Hälfte der Strecke kehrt die Gruppe in der Klostergaststätte Gerleve zu Kaffee und Kuchen ein. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 15 Euro (inkl. Kaffeepause). Start der Tour ist am Marktbrunnen. Aus Sicherheitsgründen wird darum gebeten, dass alle Angemeldeten mit einem verkehrstüchtigen Fahrrad und Fahrradhelm teilnehmen. Da auf der Tour doch einige Höhenmeter zu bewältigen sind, wird je nach Kondition die Teilnahme mit einem E-Bike empfohlen. Die Gästeführer Monika Stockmann und Bernard Köhler sehen der Premiere mit Spannung entgegen: „Die Ausarbeitung der Tour hat uns sehr viel Freude gemacht. Wir sind gespannt, wie diese Radtour bei unseren Gästen ankommt. Bestimmt sind auch überraschende Ein- und Ausblicke für Einheimische dabei. Deshalb freuen wir uns natürlich auch über Buchungen von Billerbeckerinnen und Billerbeckern.“

Für interessierte Gruppen sind Buchungen nach Terminabsprache ab sofort ebenfalls möglich. Die geführte Radtour kostet dann 100 Euro für eine Gruppe von bis zu 15 Personen. Wenn eine Einkehr in der Klostergaststätte gewünscht ist, kommen dann noch einmal 6,50 Euro pro Person hinzu. Auch diese Buchungen sind per E-Mail oder telefonisch bei der Touristik der Stadt Billerbeck möglich.