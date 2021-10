Stadtgeschichte im Querformat

Billerbeck

45 000 Fotografien sind es, durch die Stadtarchivar Dieter Nagorsnik aus dem Vollen schöpfen kann. „Er hat wieder in die Schatzkiste gegriffen“, sagt Bürgermeisterin Marion Dirks. Zwölf dieser fotografischen Schätze, allesamt historische Ansichten aus der „Perle der Baumberge“, sind im Billerbecker Bildkalender für 2022 zu sehen. Auch mit Gebäuden und Straßenzügen, die es heute nicht mehr gibt. Die Fotos zeigen, wie die Domstadt an manchen Ecken früher einmal ausgesehen hat. Sie zeigen das Leben in vielen zurückliegenden Jahrzehnten – wie etwa eine Hochzeitsgesellschaft auf der Langen Straße als Monatsmotiv Juni oder als Februar-Bild den Karnevalsumzug mit Prinzen-Kutsche in den 70er-Jahren mit dem damaligen Eisenwarengeschäft Lammerding im Hintergrund. „Da kann ich mich gut dran erinnern. Da musste ich mal Heiligabend hin, um einen Christbaumständer zu kaufen, weil unser kaputtgegangen ist“, erzählt Marion Dirks. Viele Erinnerungen stecken hinter den Fotografien – und jeder verbindet seine ganz eigene Geschichte damit. Es ist ein Stück Stadtgeschichte, herausgebracht dieses Mal im Querformat.

Von Stephanie Sieme