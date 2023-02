Billerbeck

Das Festzelt an der Grundschule bebt. Die Zuschauer jubeln und applaudieren, aber das nicht nur für die Künstler auf der Bühne, sondern auch für den Karnevalspräsidenten der Kolpingfamilie, Kai Daldrup. Er verabschiedet sich mit einem weinenden und einem lachenden Auge in den närrischen „Ruhestand“ und überreicht das Zepter an einen Neuen. Ein lauter und bunter Abschied für ihn und ein Start von 0 auf 100 für „den Neuen“: Johann Albert. „Ich hatte Gänsehaut bis in die Füße! Aber ich bin mega happy“, so Albert.

Von Katharina Ahlers