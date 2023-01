Stein für Stein dem Ende entgegen

Was ist denn an der alten Feuerwehr im Einmündungsbereich Mühlenstraße los? Immer noch Kanalbau? Sollte das nicht Ende 2022 endlich abgeschlossen sein? Sollte es, berichtet Betriebsleiter Rainer Hein beim Ortstermin. Aber unter anderem personelle Engpässe bei den beauftragten Firmen durch einen hohen Krankenstand hätten auf der Zielgerade zu Verzögerungen geführt.

Jetzt steht der Abschluss der Kanalsanierung in der Innenstadt aber kurz bevor. „Wir sind froh, dass alle Sperrungen aufgehoben sind und wir jetzt auch den Parkplatz an der alten Feuerwehr wieder freigeben konnten“, ist Hein zufrieden. Mitarbeiter der Firma Köning sind dabei, die letzten paar Meter der Naturstein-Pflasterung auf den Gehwegen bis zum Einmündungsbereich in den Hagen fertigzustellen. Dann müssen dort die fehlenden Markierungen ergänzt werden. Und wenn die Induktionsschleife wieder eingesetzt ist, wird die Ampelanlage wieder auf Anforderung umgestellt.

Da bei der großen Maßnahme, die seit acht Jahren durch die Innenstadt wandert, Kanalumbau, barrierefreier Ausbau und Innenstadtgestaltung stets Hand in Hand gehen, folgen noch gestalterische Maßnahmen. So werden die äußeren Umrisse des Mühlentores nachgezeichnet, indem in den Asphalt ein acht Zentimeter breites Stahlprofil eingefügt wird – vergleichbar der schon bestehenden Markierung von Schmiedetor und Münstertor. Bänke, Abfallgefäße und Bepflanzung werden das Straßenbild komplettieren. Bis Ende Februar soll der Bauabschnitt – es ist der vierte – dann endgültig abgeschlossen sein.

Zur Erinnerung: Ziel der großangelegten Kanalbau-Maßnahme in der Innenstadt war es, die vorhandene Entwässerung auf ein Trennsystem umzustellen, das einerseits Regen- und Drainagewasser in die Berkel abführt und andererseits nur noch das Schmutzwasser zur Kläranlage leitet. Abgesehen von den Arbeiten durch die Stadt mussten auch die Anwohner aktiv werden und ihre private Entwässerung anpassen. Am Ende der vier Bauabschnitte werden alle betroffenen Grundstückseigentümer gemeinsam rund 872 000 Euro Gesamtinvestition zur Sanierung ihrer Abwasserleitungen aufgewendet – und insgesamt eine Förderung von 255 000 Euro Fördermittel erhalten – haben.

„44 Grundstücke sind in diesem vierten Bauabschnitt betroffen gewesen“, schaut Hein zurück. 34 Eigentümer hätten die Bescheinigungen für eine erfolgreiche Dichtheitsprüfung bereits vorgelegt, acht folgten in Kürze. „Bei zwei Grundstücken werden wir noch nachfassen müssen“, kündigt Hein strenge Kontrollen an. Schließlich darf nur noch sauberes Wasser in die Berkel plätschern, wenn am großen Umlenkungsschacht in der Mühlenstraße der Weg vom alten Mischwassersystem zum Ableitungskanal in die Berkel freigegeben wird. Übrigens plätschert das Wasser unter dem Parkplatz neben dem Feuerwehrgelände noch durch einen Lamellenklärer, damit zum Beispiel Stoffe und Partikel aus den Straßenabläufen nicht in die Berkel gespült werden.

Mit dem Kanalbau ging Schritt für Schritt der Umbau der Innenstadt einher. Barrierefreiheit und gestalterische Maßnahmen werten das Herz der Stadt auf. Unter diesem Aspekt wird sich ein fünfter Bauabschnitt anschließen und ab Mai auf Ludgeristraße (Hagen bis BillerBäcker) und Kirchstraße (Ludgeristraße bis Bahnhofstraße) beginnen. „Dort geht es ausschließlich um den Innenstadtumbau, Kanalbauarbeiten sind nicht erforderlich“, sagt Hein.