Stern erstrahlt an der Orgel

Billerbeck

Das „Jahr der Orgel“ ist fast vorbei. Die Königin der Instrumente, wie die Orgel auch genannt wird, erklingt mit ihrer Klangpracht und Schönheit natürlich auch in der Weihnachtszeit. Denn ohne Orgel wäre ein „O du fröhliche“ und die ganze weihnachtliche Musik gar nicht denkbar – es wäre wie ein Himmel ohne Sterne. Und seit diesem Jahr wird die „Königin“ im Dom auch von einem richtigen Stern gekrönt, wie Kantor Lukas Maschke in einer Pressemitteilung informiert. Der Förderverein „DomMusik“ hat anlässlich seines 20-jährigen Bestehens der Orgel einen großen Herrnhuter Stern von 130 Zentimeter Spannweite geschenkt. Zwischen den beiden historischen Gehäuseteilen der Orgel erstrahlt er nur in der Advents- und Weihnachtszeit.