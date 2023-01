„Sternsinger sein macht Spaß“

Die Kronen werden zurechtgerückt, die Umhänge noch einmal fest zugezogen: Für Luisa, Emma, Greta und Ida ist heute Premiere – sie sind zum ersten Mal als Sternsinger unterwegs. Seit Tagen üben sie ihre Texte und machen sich nun hochmotiviert an die Arbeit. Kurz vorher werden noch einmal die Texte geübt und das Lied der Sternsinger, das sie nun an jeder Haustür singen werden, geprobt. Und dann geht es los: Direkt am ersten Haus werden sie freundlich empfangen und dürfen den Segensspruch mit Kreide hinterlassen. Alternativ verteilen sie auch Aufkleber, auf denen der Spruch „20*C+M+B+23“ steht. Der erfolgreiche Auftakt ist gemacht. Nach bereits vier Häusern steht für die Mädchen fest: Es macht Spaß, Sternsinger zu sein.

Nach zwei Corona-Jahren erlebt die Sternsingeraktion 2023 in diesem Jahr einen Neustart. Insgesamt 45 Gruppen machen sich auf den Weg, um den christlichen Segen zu bringen und für Kinder und Jugendliche in Brasilien, in den Gemeinden Oeiras und Palmas, Geldspenden zu sammeln. „Es ist eine tolle Aktion, die wir gerne unterstützen“, so Emma. „Wir freuen uns auf die Menschen, denen wir heute begegnen“, erzählt Ida. „Und auf die Süßigkeiten“, ergänzt Emma und die ganze Mädchengruppe fängt an zu lachen. Die vier Freundinnen haben sich bereits 2022 überlegt, dass sie Sternsinger werden möchten. Mit jedem Haus, das sie besuchen, füllt sich nicht nur die Spendenbox, sondern auch die Texte sitzen immer fließender. Die anfängliche Nervosität verschwindet, während sie durch das Baugebiet Alter Sportplatz laufen und dort an jeder Haustür klingeln. Falls niemand anzutreffen ist, hinterlassen sie einen Umschlag mit dem Segensaufkleber und einem Brief, der zur Spende einlädt. Den Satz, dass sie es toll gemacht haben, hören die Schülerinnen immer wieder.

Emma geht in die vierte Klasse, Luisa in die dritte Klasse und Greta und Ida sind im letzten Jahr eingeschult worden. Circa 80 Häuser gilt es heute zu besuchen, zu Fuß versteht sich.

Im Mittag werden sich die Mädchen im Pfarrheim stärken, dort gibt es den ganzen Tag über von Ehrenamtlichen Verpflegung und einen warmen Platz zum Aufwärmen. Ein Team von 20 Helfern ist dort im Einsatz, um die Sternsinger mit Essen und Getränken zu versorgen. Dort können auch jene Süßigkeiten abgegeben werden, die die Gruppe nicht behalten möchte. Und zum Glück spielt das Wetter mit: „Wir hatten heute absolutes Traumwetter“, so Bernd Jacobs. „Das hat natürlich dafür gesorgt, dass alle Sternsinger motiviert waren, die Bezirke zu Ende zu laufen.“

„Insgesamt sind die Sternsinger in Billerbeck gut aufgestellt“, resümiert Jacobs. „Aber auch wir blicken natürlich auf den Trend von zurückgehenden Anmeldungen und reagieren darauf.“ Ein erster Schritt ist, jenen Bezirken, die nicht durch Sternsinger besetzt werden können, Briefe zukommen zu lassen, die den Segensspruch enthalten und auf die Aktion aufmerksam machen. „Wir wollen auf jeden Fall 100 Prozent der Billerbecker erreichen“, sagt Jacobs. Und so waren auch in diesem Jahr fünf Erwachsenengruppen unterwegs, die die Aktion unterstützten und somit fünf weitere Bezirke in Billerbeck abgedeckt haben. „Der Idealfall ist ja nun einmal, dass die Sternsinger klingeln und den Segen persönlich zu den Menschen bringen“, so Jacobs.