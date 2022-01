Steuererhöhungen für 2023 denkbar

„Seit Beginn der Pandemie sind diese Einnahmen stark eingebrochen, gleichzeitig partizipierte die Stadt 2020 aber auch von den Coronahilfen des Landes und Bundes in Höhe von rund 3,1 Millionen Euro“, informiert die Kämmerin. 2021 gab es keine finanziellen Hilfen, „obwohl die Gewerbesteuer immer noch nicht auf dem ursprünglichen Niveau war“, so Lammers, die aber auch von einer Überraschung zum Ende des Jahres berichtet. Die Stadt habe noch unerwartete Einnahmen durch Gewerbesteuern erhalten – aus Jahren vor der Pandemie. „Dennoch bleibt die Situation schwierig einzuschätzen. Wir sind nach wie vor stark abhängig davon, dass weltweit die Pandemie beherrschbar beziehungsweise überwunden wird. Die Liefer- und Kapazitätsengpässe, die seit Beginn der Pandemie drastisch zugenommen haben, haben Auswirkungen auf den Umsatz der Unternehmen. Vereinfacht dargestellt: weniger Umsatz gleich weniger Gewinn und damit weniger Steuereinnahmen. Dies betrifft dann aber auch den Bund und die Länder“, erklärt die Fachfrau für Finanzen.

Trotzdem blickt die Kämmerin verhalten optimistisch in die Zukunft. Die Ausgleichsrücklage ist durch Vorsorge ausreichend gefüllt. Und sie rechnet damit, dass alle Förderanträge, die die Stadt für verschiedene Maßnahmen gestellt hat, positiv beschieden werden. Aktuell könnten alle bisher beschlossenen Maßnahmen durchführt werden, ohne Kredite aufzunehmen. „Ein Mehr an Maßnahmen ist jedoch finanziell nicht stemmbar“, betont sie gleichzeitig.

Der Haushalt für 2022, der vom Rat im Dezember verabschiedet wurde, ist nun genehmigt. Mit einem Defizit von 1,35 Millionen Euro. Ein Großteil der Gebühren bleibt unverändert. Nur die Straßenreinigungsgebühr ist um drei Cent gestiegen. Der Grund: Höhere Kosten beim Winterdienst und Personalkosten. Wie die Gebühren in den kommenden Jahren aussehen? „Das kann ich erst nach Abschluss des Jahres sagen. Nach unserer Planung werden die Gebühren nicht wesentlich steigen“, sagt Marion Lammers. Auch die Steuern bleiben für dieses Jahr unverändert. Das kann aber für 2023 anders aussehen. Voraussichtlich wird die Stadt der Politik Erhöhungen vorschlagen. „Seit 2011 wurden die Steuern nicht mehr erhöht. Billerbeck gehört damit zu den wenigen Kommunen, die so stabile Steuersätze hat. Aufgrund der unklaren wirtschaftlichen Coronalage und der finanziellen Auswirkungen auf die Bürger wurde von der Verwaltung bewusst keine Steuererhöhung für 2022 vorgeschlagen. In den letzten zehn Jahren sind jedoch die sogenannten fiktiven Hebesätze drastisch gestiegen, so dass die Stadt im Finanzausgleich vom Land reicher gerechnet wird als sie tatsächlich ist und dabei so getan wird, als wenn sie diese Steuereinnahmen erhalten hat. Somit wird dem Haushalt noch mehr Geld entzogen, das für andere Aufgaben dringend benötigt wird“, so die Kämmerin.