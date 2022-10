Stiftung für Pflegewissenschaft anerkannt

Billerbeck

Regierungspräsident Andreas Bothe hat in einer kleinen Feierstunde die Anerkennungsurkunde für die gemeinnützige HBG-Stiftung an Stiftungsgründerin Bernadette Branse übergeben. Das teilte die Bezirksregierung am Donnerstag mit. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Pflegewissenschaft und der Pflegeforschung. Der Stiftungszweck wird dabei insbesondere durch Vergabe von Stipendien an Studierende der Pflegewissenschaft, Unterstützung von Pflegeforschungsvorhaben mit dem Ziel der Promotion sowie der Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen verwirklicht.