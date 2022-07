Stimmung „wie im Himmel“

Freudiges und gespanntes Treiben herrschte am Freitagabend in der Domstadt. Der Wind, der hier wehte, war eindeutig: Volle Kraft voraus und alle Register gezogen für ein ansprechendes, niveauvolles Rahmenprogramm zum Open-Air-Kino am Johanniskirchplatz. Hier hatte sich die riesige Leinwand, mit der die Filmstiftung NRW derzeit durch die Region tourt, bereits in den Nachmittagsstunden unter den Augen aufmerksamer Zuschauer in ihrer vollen Pracht entfaltet.

Reichlich Lob gab es dann gleich auch von Anna Fantl: „Billerbeck ist mit seinen kleinen Läden ein sehr attraktiver Ort und das Rahmenprogramm ist spitze!“. Spaß hatte die Projektleiterin der Filmschauplätze NRW aus Düsseldorf auch an der angenehmen Temperatur, denn „an den letzten sechs Spielorten war es abends immer kalt.“

Ebenso stand Propst Hans-Bernd Serries große Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben: „Schön, dass der Dom so voll ist.“ Die Orgel war vom linken Flügel vor den Altar geschoben worden, sodass der Meister an den Tasten und Registern nicht nur zu hören, sondern auch bestens zu sehen war. Sabine Smarsli von Pfarrgemeinde St. Johann/St. Ludger begrüßte die Gäste und machte einmal mehr auf die wöchentliche Aktion „Thank god it’s Friday“ aufmerksam.

Wer den passionierten Domkantor kennt, weiß, wie geschickt er Trauerfeiern gerne auch mal etwas frischen Zeitgeist einhaucht, indem er Scorpions „Winds of change“ oder Queens „Who wants to life forever“ oder in der närrischen Jahreszeit karnevalistische Melodien anklingen lässt. Von daher war glasklar, dass die Zuhörer im Dom eine fesselnde Exkursion durch die großen Klassiker der internationalen Filmmusik erwarten durften. „Es kamen mehr Vorschläge und Wünsche, als ich in einer Stunde unterbringen kann“, freute sich Lukas Maschke.

Ab dem ersten Takt sorgte Lukas Maschke für Gänsehaut pur. Da legte sich die Denkerstirn in Falten und die Gäste steckten die Köpfe zusammen, um mit dem Nachbarn die Filmtitel zu erraten. Den Einstieg wählte er über die Melodien von „20th Century Fox“ und „Also sprach Zarathustra“, spielte dann mehr als 20 Filmklassiker, um sich dann – nach tosendem Applaus und stehenden Ovationen – mit dem Sirtaki aus „Alexis Sorbas“ zu verabschieden.

Draußen vor der Tür waren mit Sarah Bosse und Bernard Köhler bereits zwei leidenschaftliche Billerbecker im Einsatz, die die Gäste durch die Stadt und vor allem zu den wichtigsten Drehorten der führten. Der Dom wurde bereits 1996 Filmschauplatz für das TV-Heimatdrama „Alte Liebe, alte Sünde“ mit Sophie von Kessel. Ein recht staubiges Unterfangen waren 2007 die fünfwöchigen Dreharbeiten zu „Das Gelübde“, alldieweil der Johanniskirchplatz komplett mit Rindenmulch ausgelegt war. Ein Jahr später wurde hier die Nazi-Flagge gehisst, natürlich nur temporär für die Dreharbeiten zu „Unter Bauern – Retter in der Nacht“, dem Filmdrama um die versteckte Jüdin Marga Spiegel.

Bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.45 Uhr präsentierte die Filmstiftung den amüsanten Kurzfilm „Fasse dich Kurz!“, in dem Protagonisten aus dem Ruhrgebiet zu Wort kamen. Das schwedische Musikfilm-Drama startete um 22.10 Uhr. Spätestens da konnten Judith Schäpers und Ann-Kathrin Rahe, als Hauptverantwortliche von der Stadtverwaltung, endlich entspannen und die vielen positiven Rückmeldungen genießen.