Stimmungsbarometer steht auf Spaß

Tief blicken lassen die Mägde des Heidhofs – sehr zum Entsetzen von Heinrich und Selma Petersen (Rudi und Annegret Rembrink), als sie den Bauernhof ihres verstorbenen Bruders in Augenschein nehmen.

Eigentlich sollte der Heidhoff ja ein idyllisches Landhaus mit Kühen, Schweinen und Hühnern sein. Zumindest in der Vorstellung von Polizeipräsident Heinrich Petersen und seiner Schwester Selma. Eigentümer des Anwesens ist – pardon: war – der Bruder der beiden Geschwister, Bernhard Petersen. Diesen aber hat ein übles Schicksal ereilt: In Schottland vom Trecker gefallen „un nu isser daoud.“ Die beiden Städter wollen nun den Hof näher in Augenschein nehmen und ein paar Tage „utspannen“ von der Arbeit.

Idylle indes finden die beiden nicht vor, sondern vielmehr eine recht gut mit diversen Alkoholika gefüllte Bar und ziemlich unpassend bekleidete „Mägde“. „Ik kumm mir vor wie in Moulin Rouge“ – Polizeipräsident Heinrich Petersen oder besser: der fulminant aufspielende Hauptdarsteller Rudi Rembrink – ist die Sache so gar nicht geheuer, als eines der Mädels ihm auf die Pelle rückt und ihm „mien Seuten“ ins Ohr haucht. Mit seiner köstlichen Mimik hat er die Lacher sofort auf seiner Seite.