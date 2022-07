Tanz und Musik mit neuer Band „Flux“

Ausgehend von irischen und weltmusikalischen Tönen und Instrumentalstücken werden mittlerweile auch Stücke mit Gesang und Texten performt, die in die Beine gehen und tanzbar sind – gerne auch vermischt mit einer Prise Humor. Alles ist im Fluss und in stetiger Bewegung, alles verändert sich und zeigt sich in neuem Gebilde und Gewand – hierfür steht „Flux“ (engl. Fluss/ Wandel/ Strom/ ständige Bewegung) und so nennt sich auch die Band mit Musikern aus der Region Coesfeld.

Im „Fluss der Zeit“ entstand der Kern der Gruppe (Gitarre, Bass, Bodhrán und Akkordeon) mit Ingrid Stinshoff, Benjamin Gosda und Daniel Löpenhaus zunächst aus einer ehemaligen Percussion-Combo, natürlich mit rhythmischer Ausprägung. Diese wurde im vergangenen Sommer vollständig und perfektioniert durch Gerburg Böcker als Querflöten- und Tin-Whistlespielerin und Simon Jung am Drumset beziehungsweise der weiten Vielfalt der Percussion, wie es in der Ankündigung für das Wanderkonzert durch Billerbeck heißt.

Los geht es am heutigen Freitagabend um 18 Uhr im Biergarten „Homoet meets Mertens“ am Dom. Ab 19 Uhr spielt die Band dann auf der Münsterstraße zwischen Pot Still und dem Kunsthaus Ruchniewitz. Um 20 Uhr folgt das Finale am Marktbrunnen (zwischen der Eisdiele Gamba und der Domschenke).

Alle weiteren Informationen zum „Billerbecker InnenStadtSommer“ gibt es online unter: | www.stadtleben-billerbeck.de