Tourismuszahlen steigen wieder

Billerbeck

Frisch gedruckt halten Ann-Kathrin Rahe und Rita Robert von der Tourist-Information Billerbeck das neue Gastgeberverzeichnis in den Händen. In der Neuauflage finden Gäste eine Übersicht über alle Übernachtungsmöglichkeiten und weitere Informationen über Freizeitgestaltung während ihres Aufenthalts in Billerbeck. Da die Aufenthaltsdauer sich – vor allem bei Fahrradtouristen – laut Stadtverwaltung bei 1,5 Tagen eingependelt hat, finden Gäste auch einen Vorschlag, um „48 Stunden in Billerbeck“ abwechslungsreich zu gestalten.