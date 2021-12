Turbulent-unterhaltsamer Spaß

Regisseur Konrad Haller hat mit einem glänzend aufgelegten Ensemble diese besondere Freundschaftsgeschichte als turbulent-unterhaltsamen Spaß für die ganze Familie in Szene gesetzt. Da passt alles, von dem schlichten und doch raffinierten Bühnenbild, bei dem viele Effekt, wie das große Spinnennetz, mit Licht gezaubert werden, über die Kostüme, die mit kleinen Accessoires die verschiedenen Insekten charakterisieren, bis hin zu fröhlichen Liedern und Tänzen.

Im Zentrum stehen zwei komplette Gegensätze, die umtriebige Fliege Bisy und die grummelige Spinne Karl Heinz. Der emsige Bisy wird abrupt gestoppt, als er im Netz der Spinne landet, die sich über den zugeflogenen Weihnachtsbraten freut und ihn fachgerecht verschnürt.

Doch Bisy ist nicht gewillt, sich einfach fressen zu lassen. 24 Tage hat er Zeit, die Spinne von ihrem Plan abzubringen. Herrlich, Theresa Waltering als nervige Fliege. Obwohl sie hilflos in einer Hängematte schaukelt, kaum einen Bewegungsradius hat und auch noch Mütze und dicke Brille trägt, schafft es Waltering, das große und kleine Publikum sofort in den Bann zu ziehen. Sie gibt Bisy eine schrille, penetrante Stimme, mit der er energisch fordert, an der Nase gekratzt zu werden, sich über Hunger beklagt oder aus Langeweile unbedingt auf den Insekten-Weihnachtsmarkt will. Sein Gegenpart Karl Heinz, der eigentlich nur auf seinem Sofa rumhängen will, wird von Sabine Hoffstätte ebenso überzeugend gespielt. Die Fliege geht ihm mächtig auf die Nerven, doch immer mehr kommt Karl Heinz aus seiner Reserve.

Die Dialoge der beiden sind herrlich frech und sprühen vor Witz. Viel Spaß machen auch die Szenen mit den anderen Insekten, für die Gisa Wilfarth einfache, aber sehr wirkungsvolle Choreografien ersonnen hat, die viele verschiedene Gefühlslagen ausdrücken. Besonders schön ein Tanz mit fliegenden Geschenken. Klasse gespielt sind die Maden Ralf (Leo Nowitzki) und Rolf (Leon Hoffstätte), Spitze ist der Auftritt von Alexander Miebach als berlinernde Oma Ottilie, um nur einige zu nennen. Und dann sind da noch Rotraud Illisch und Dieter Schroer, die als singender Adventskalender originell durch die Geschichte führen, jeden Tag ansagen und mit ihren selbstgedichteten Liedern für viel Spaß sorgen. Jubelnden Applaus gibt es vor allem für das Popellied mit tanzenden Scheinwerfern.

Ob Bisy seinem Schicksal als Weihnachtsbraten entgeht, das muss natürlich jeder selber erleben.