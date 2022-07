„Um des Lebens Willen“ veröffentlicht

Sein letztes Buch ist vor drei Jahren erschienen. Jetzt legt Hans-Karl Seeger, Priester im (Un-) Ruhestand, noch eines nach. „Ich hatte meinen Studenten damals schon versprochen, diese Aufzeichnungen für sie zu veröffentlichen“, erklärt der vielfache Buchautor Hans-Karl Seeger. 18 Jahre unterrichtete er als Spiritual von 1974 bis 1992 angehende Theologen am Collegium Borromaeum in Münster. Dass fast dreißig Jahre ins Land zogen, bis er nun das fertige Buch präsentieren kann, hängt vor allem auch damit zusammen, dass „ich lange keinen Verlag gefunden habe, der mein Manuskript drucken wollte, schließlich geht es darin um Kirche und Sexualität.“

Die Diskussion über den sexuellen Missbrauch vor allem von Priestern mit Kindern veranlasste ihn einmal mehr, sein Versprechen einzulösen und sein Vorhaben zu forcieren. Da fügte es sich für ihn sehr glücklich, dass er mit der Nick emotion Medienproduktion einen Verlag fand, der ihm sein Opus veröffentlichte. „In der augenblicklichen Situation wird beklagt, in der Vorstufe zum Priesterseminar sei zu wenig über Zölibat und Sexualität gesprochen worden. Priester, die ich heute noch begleite, sagen mir häufig, dass man mir diesen Vorwurf nicht machen könne“, bemerkt der 86-Jährige. Dieses Mal widmet er das Buch mit dem Titel „Um des Lebens Willen“ all denen, die „sich nicht von ihrer Leidenschaft beherrschen lassen, aber den Mut haben, leidenschaftlich zu leben.“

Entscheidend sei es, nicht nur den Missbrauch zu klären, sondern auch das Verhältnis zur Sexualität, der im katholischen Bezug etwas Schmutziges, Böses, Verächtliches anhaftet. Er erzählt, dass er im Theologiestudium mit dem Buch „Katholische Moraltheologie“ von Herbert Jone studieren musste, in dem von ehrbaren, weniger ehrbaren und unehrbaren Körperteilen des Menschen die Rede war. Seine Rückfrage, ob Jesus diese Teile auch gehabt habe, kam nicht gut an.

Er hält nicht damit hinter dem Berg, dass auch er Missbrauch durch einen Pädophilen erfahren hat. Der Leiter der Gruppenstunde, die er in seiner Jugend gerne besuchte, hatte sich bei seiner Mutter die Erlaubnis geholt, ihn aufklären zu dürfen, was dieser schamlos ausnutzte. Die Reform der Sexualmoral, die vom synodalen Weg angestrebt wird, hält er für äußerst sinnvoll. Vor allem, dass das Papier von einer radikalen Verurteilung der Selbstbefriedigung abrückt, denn „der junge Mensch muss Gelegenheit haben, sich und seinen Körper kennenzulernen“, so betont Hans-Karl Seeger.

Regelmäßig bekommt Hans-Karl Seeger Besuch von Menschen, die auf der Suche nach Spiritualität sind und die die Gespräche mit ihm sehr schätzen. Landwirte, Professoren, Wissenschaftler und Menschen aller Couleur suchen seinen Rat. „Gott ist nicht irgendwo im Weltall. Er ist in mir und wir sind in ihm. Ich fühle mich als Christ und halber Buddhist, weil dieser ganz aufgeht im Alleinen. Das hier ist meine Kirche“, sagt er von seinen eigenen vier Wänden und bekommt anschließend Rückmeldungen wie „bei ihnen bekomme ich das, was ich brauche.“

Corona hat den reflektierten Theologen auch nicht verschont. „Seitdem sind die Schmerzen, die ich jahrelang in den Beinen hatte, verschwunden“, und er kann dieser Erkrankung etwas Positives abgewinnen und freut sich darüber, dass er in seinem Alter ohne Medikamente auskommt. Seit 25 Jahren lebt er in Billerbeck und damit länger als er je woanders gelebt hat. „Ich bin versöhnt mit allem“, sagt er, der überzeugt ist, dass alles ein gutes Ende hat.

Das Buch ist ab sofort in der Bücherschmiede Geßmann an der Schmiedestraße und in der Geschäftsstelle unserer Zeitung in Billerbeck an der Münsterstraße 4 für 19,95 Euro erhältlich.