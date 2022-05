Umgestaltung für mehr Sicherheit

Grund für die Sperrung: Eine Spielplatzprüfung hatte ergeben, dass einige Geräte nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprachen. „Seit zwei, drei Jahren lassen wir die Spielplätze durch eine externe Firma prüfen“, berichtet Erfmann. Regelmäßig finden diese Prüfungen statt: Es gibt die Jahreshauptprüfung, eine vierteljährliche Prüfung und eine wöchentliche Sichtprüfung. Bei der Jahreshauptprüfung sei laut Erfmann festgestellt worden, dass die Rutsche und das Zweierreck nicht mehr der DIN-Norm entsprächen, die Schaukel und das Sechseckspiel aus Holz morsch seien. Am Dienstag waren Mitarbeiter des Bauhofes vor Ort, um die entsprechenden Geräte abzubauen und so Gefahrenquellen zu beseitigen. Ersatz gibt es für das Sechseckspiel und die Schaukel. Auf die beiden Reckstangen folgt ein Federwipptier. Ein Hinke-Pinke-Spiel ist auf der großen Betonplatte, zwei Piktogramme mit „Achtung Kinder“ auf der Straße aufgebracht werden. „Das sind auch Maßnahmen, die nach der Spielplatzbereisung in 2021 beschlossen worden sind“, erklärt Erfmann.

Umfangreiche Arbeiten stehen derzeit auf den Billerbecker Spielplätzen an. 30 Spielplätze gibt es in der Domstadt. Neben dem Spielplatz „Graute Laun“ besteht bei elf weiteren Handlungsbedarf. Auf den Spielplätzen „Oberlau I“, „Oberlau II“, Oberlau III“, „Johannisschule“, „Ludgerischule“, „Weihgarten“, „Steenpättken“, „Aulendorf“, „Hamern“, „Kettelerstraße“ und „Brunnenweg“ erfolgt ebenfalls ein Austausch von zahlreichen Geräten – zum einen aufgrund geänderter Sicherheitsvorschriften, zum anderen werden die nach der Spielplatzbereisung im vergangenen Jahr beschlossenen Maßnahmen umgesetzt. Rutschen und Schaukeln werden abgebaut. Mal ist es ein Spielturm, der weichen muss, mal ist es eine Seilbahn, die repariert wird, mal wird ein neuer Sandkasten aufgebaut. Manche Geräte werden ersetzt, andere nicht. Vieles erfolgt in Abstimmung mit den Anliegern. Das städtische Budget sei allerdings knapp, so Erfmann.

Der Spielplatz „Weihgarten“ soll bekanntlich in einen Niedrigseilgarten umgebaut werden. Die Stadt Billerbeck warte dafür derzeit noch auf eine Rückmeldung für Fördermittel, mit denen der Umbau bezuschusst werden soll. Für den geplanten Niedrigseilgarten muss allerdings das Kletterhaus weichen. Neu aufgebaut werden soll es im „Oberlau III“ als Ersatz für die morsche Sandspielanlage.

Peu à peu werden Spielgeräte abgebaut und neue errichtet. Dafür ist keine Firma beauftragt worden, sondern Mitarbeiter des Bauhofs sind im Einsatz. „Die Kollegen geben sich Mühe“, betont Judith Schäpers (Stadt Billerbeck). Die Anzahl der Geräte sei groß, betonte Erfmann. Aber im Laufe dieses Monats soll alles erledigt sein. Wer Fragen zu einzelnen Maßnahmen auf den Spielplätzen hat, kann sich bei der Stadt Billerbeck unter Tel. 02543/730 melden.