Unfall auf der Coesfelder Straße

Billerbeck

Zu einem Unfall mit einer Fahrradfahrerin, einem Betonmischer und einem Autofahrer ist es am Dienstagnachmittag auf der Coesfelder Straße in Höhe des Abzweigs Kerkeler gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sei die Radfahrerin verletzt, so die Polizei. Genaue Angaben zur Anzahl von Verletzten konnte die Polizei nicht machen. Die Coesfelder Straße ist in beiden Richtungen gesperrt. Im Einsatz ist auch die Freiwillige Feuerwehr Billerbeck.