Unfall in Temming: Gegen einen Strommast gefahren

Billerbeck

Am Mittwoch (15. Dezember) ist es gegen 21.45 Uhr auf der Landstraße 506 in der Bauerschaft Temming zu einem Alleinunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Billerbeck mit seinem Auto die Landstraße in Richtung Billerbeck, als er aus noch unbekannter Ursache circa 250 Meter vor der Kreuzung mit der Landstraße 550 in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem hölzernen Strommast zusammenstieß.