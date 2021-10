Unfall mit Gülleanhänger simuliert

Billerbeck

Die Szenerie war so authentisch angelegt, dass selbst Spaziergänger die Herannahenden warnten: „Großer Verkehrsunfall. Da kommen sie nicht durch.“ Hinter dem Hinweis, dass es sich dabei um die Herbstabschlussübung der Feuerwehr und die entsprechende Pressebegleitung handele, vermutete die Flaneurin, die sich vom Tatort entfernt, einen schlechten Scherz: „Das glaube ich jetzt mal nicht!“ Tatsächlich sah alles auch sehr realistisch aus. Inmitten der ländlichen Idylle von gelb blühendem Raps und hohem Mais plötzlich dieser große Verkehrsunfall. Aber zum Glück nur eine Übung. Der Ernstfall wird geprobt. An einer Kreuzung hinter dem Neuen Friedhof im Bereich Gantweg missachtete ein Autofahrer das Stoppschild und raste dabei in einen Traktor mit Gülleanhänger. Leider wurde das nachfolgende Auto auch noch in den Unfall verwickelt. In jedem Wagen warteten zwei eingeklemmte Insassen auf eine schnelle Befreiung. Gefahr in Verzug. Feuerwehr und Rettungsdienst – in diesem Fall der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes – waren schnell im Anmarsch.

Von Ulla Wolanewitz