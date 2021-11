„Unsere Arbeit lebt von individuellen Stärken der Kinder“

Gesamtschule, Gymnasium, Sekundar-, Real- oder Hauptschule? In diesen Wochen stehen für Eltern von Viertklässlern wichtige Entscheidungen an, schließlich stellen sie damit die Weichen für die Schullaufbahn ihrer Kinder. Zentral ist dabei nicht nur der möglichst beste Schulabschluss, sondern die Kinder sollen auch sozial gut eingebettet sein, Neues entdecken, Erfolgserlebnisse haben und mit möglichst viel Freude lernen.

In diesen Wochen stehen für Eltern von Viertklässlern wichtige Entscheidungen an, schließlich stellen sie damit die Weichen für die Schullaufbahn ihrer Kinder.

Die Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) kann im kommenden Schuljahr mit den beiden Standorten in Havixbeck und Billerbeck erneut knapp 180 Schülerinnen und Schüler aus der Baumberge-Region aufnehmen, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Am kommenden Montag informiert die Schule über ihr Konzept: Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen erzählen über ihre unterschiedlichen Schullaufbahnen. Anschließend erläutert Vera Thomas, Abteilungsleiterin für die Jahrgänge 5 bis 7, wie die jungen Schülerinnen und Schüler in der Gesamtschule starten: „Die Eltern sollen eine realistische Vorstellung davon erhalten, wie ihre Kinder bei uns aufgenommen werden und wie ihr Schultag bei uns ausschaut.“

Ergänzt werden die Ausführungen durch den didaktischen Leiter Stephan Humpohl. Von ihm erfahren die Eltern, wie die Gesamtschule als einzige Schulform alle Schulabschlüsse vergibt und wie die Schule die Kinder auf dem Weg zum bestmöglichen Schulabschluss fördert und fordert. „Dazu gehört nicht nur unser umfangreiches pädagogisches Konzept mit differenzierten Lerngruppen auf verschiedenen Niveaustufen und einem attraktiven Ganztagsangebot“, betont Humpohl, sondern auch „die Bläserklasse sowie ein breit aufgestelltes Sprachenangebot mit Englisch, Französisch, Niederländisch, Latein und Spanisch“.

Der Gesamtschule gehe es um eine passgenaue Förderung, die die ganze Schülerpersönlichkeit vor Augen habe, erläutert Schulleiter Dr. Torsten Habbel: „Unsere Arbeit lebt von den individuellen Stärken der Kinder, die einander in vielen Gemeinschaftsprojekten ergänzen und unterstützen. Nicht selten wachsen unsere Schülerinnen und Schüler dabei über sich hinaus.“ Abschließend wird der Schulpflegschaftsvorsitzende Torsten Burghard die Elternperspektive in den Blick nehmen und erzählen, warum über 1000 Eltern ihre Kinder an der AFG angemeldet haben, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Aufgrund der steigenden Coronazahlen verändert die Schule ihre Informationsangebote. „Wir bedauern diese Entscheidungen sehr, da wir wissen, wie wichtig diese Angebote für unsere zukünftigen Schülerinnen und Schüler sind. Wir überzeugen die ‚Neuen’ nicht nur durch unser Konzept, sondern auch durch ihre möglichen Mitschülerinnen und -schüler, die gerne zur Schule gehen.“ So verweist der Schulleiter auf die Homepage, auf der unter dem Button „AFG erkunden“ Kurzinformationen veröffentlicht werden. „Wir begleiten unsere zukünftigen Eltern auf verschiedenen Wegen und freuen uns auf eine gute gemeinsame Zeit“, sagt Habbel.

Coronabedingte Sicherheitsmaßnahmen:

Montag (29. 11.), in der Zeit von 20 bis ca. 21 Uhr, Infoabend im Forum AFG Havixbeck für alle interessierten Eltern, die ihr Kind für die 5. Klasse anmelden. Es können nur geimpfte und genesene Eltern mit Maske teilnehmen; es wird vor Beginn die 2G-Regel kontrolliert. Der Abstand von 1,5 Metern wird eingehalten, so dass die Teilnehmerzahl auf 120 Haushalte begrenzt ist. Eine telefonische Voranmeldung (Tel. 02507/3777) ist notwendig. Sofern die Nachfrage sehr hoch ist, wird gegebenenfalls eine zweite Infoveranstaltung angeboten.

Montag (6. 12.), 20 bis ca. 21 Uhr, Infoabend im Forum AFG Havixbeck für die gymnasiale Oberstufe. Es gelten dieselben Rahmenbedingungen wie für die Infoveranstaltung der interessierten Fünftklässler.

Am Freitag (10. 12.) entfällt die „Schulführung am Billerbecker Standort“.

Am Samstag (11. 12.) entfällt der „Tag der offenen Tür“.

Weitere Informationen werden in Kürze auf der Homepage https://www.afg-havixbeck-billerbeck.de/ unter dem Button „AFG erkunden“ eingestellt.