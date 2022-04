Unterlagen online ab 14. April beantragen

9154 Billerbecker haben die Wahl: Sie dürfen bei der Landtagswahl am 15. Mai ihre Stimme abgeben. Die Wahlbenachrichtigungskarten werden ab dem 14. April (Donnerstag) zugestellt, wie die Stadt Billerbeck informiert. Online können die Briefwahlunterlagen bei der Stadtverwaltung bereits ab dem 14. April beantragt werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dazu muss der QR-Code auf der Wahlbenachrichtigungskarte per Handy eingescannt oder der Link https://register.billerbeck.de eingegeben werden. Die Briefwahlunterlagen können auch mit dem auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckten Wahlscheinantrag beantragt werden. Dafür muss der Antrag vollständig ausgefüllt ans Wahlamt (Stadt Billerbeck, Markt 1, 48727 Billerbeck) gesendet werden. Der ausgefüllte Antrag kann aber auch persönlich bei der Stadt abgegeben werden. Bei allen kontaktlosen Möglichkeiten zur Beantragung der Briefwahlunterlagen versendet das Wahlamt die Briefwahlunterlagen direkt an die von den Wählern angegebene Adresse, wie die Stadtverwaltung informiert.

Wer dennoch die Briefwahlunterlagen persönlich beantragen und direkt im Rathaus wählen möchte, kann ab dem 19. April zu den Öffnungszeiten, ohne vorherige Terminvereinbarung, ins Briefwahlbüro kommen, das sich nun zum ersten Mal im Erdgeschoss des Rathauses befindet. Auch bei der persönlichen Beantragung muss der auf der Wahlbenachrichtigungskarte abgedruckte Wahlscheinantrag vollständig ausgefüllt im Wahlamt abgegeben werden, so die Stadt Billerbeck.

Der Wahlbrief mit dem Stimmzettel – im verschlossenen, amtlichen Stimmzettelumschlag – und der unterschriebene Wahlschein sind so rechtzeitig an die Stadt Billerbeck zu senden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann aber auch persönlich bei der Stadt abgegeben werden.

Die Wähler bestimmen mit ihrer Erststimme den oder die Wahlkreisabgeordnete/n. Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei gewählt. Die Stadt Billerbeck ist dem Wahlkreis Coesfeld I – Borken III zugeordnet und ist in sieben Wahlbezirke eingeteilt. Der Wahlbezirk III (Ludgeri-Grundschulgebäude) ist ein repräsentativer Wahlbezirk. In diesem Wahlbezirk wird bei der Wahl mit nach Geburtsjahresgruppen und Geschlecht gekennzeichneten Stimmzetteln gewählt. Dies dient der repräsentativen Wahlstatistik, das Wahlgeheimnis wird jederzeit gewahrt, heißt es seitens der Stadt Billerbeck. 7 Wer Fragen zur Wahl hat, kann sich an Heike Heuermann (Tel. 02543/7343, E-Mail: h.heuermann@billerbeck.de) oder Rebecca Nienau (Tel. 02543/7362, E-Mail: nienau@billerbeck.de) wenden.