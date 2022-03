Vermisste Seniorin wieder da

Billerbeck

Die vermisste 73-jährige Seniorin aus Billerbeck ist am frühen Donnerstagmorgen gefunden worden. Das teilte die Polizei mit. Gegen 4.50 Uhr traf ein Zeuge die Frau in der Münsteraner Innenstadt an. Auf ihn habe sie den Eindruck gemacht, dass sie sich in einer hilflosen Lage befand, wie die Polizei informiert. Deshalb verständigte er die Polizei. Schnell stellten die Polizisten fest, dass es sich um die vermisste 73-Jährige handelt. Hinweise deuten darauf hin, dass sie sich während ihrer Abwesenheit, zumindest zeitweise, in Münster aufgehalten hat, heißt es.