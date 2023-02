„Vibe des Hauses“ mit Musik eingefangen

„Super intim, experimentell, erdig, 100 Prozent Spin My Fate“ – so lässt sich das neue Album der Band beschreiben. Im Umland von Billerbeck hat sich die Gruppe in dem Haus, in dem Gitarrist Simon Bosse groß geworden ist, eingerichtet und an neuer Musik geschrieben. Es wurden verschiedene kleine Studios eingerichtet, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Ideen wurden gesammelt, Inspiration wurde eingefangen und das Ergebnis präsentiert die Band nun: „Volume 1: On A Verge Of No Return“ heißt das neue Album, das laut Pressemitteilung am 6. Mai erscheint.

„Dieses Mal haben wir unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt“, erzählt Simon Bosse. Nachdem das letzte Album der Band, „Tides“, einen sehr gradlinigen, brachialen Sound hatte, ist der neue Langspieler abwechslungsreicher und rockiger. Viele akustische Elemente sorgen für einen hölzernen Sound. Die kleinen Dinge, wie das Knarzen des Klaviers und die Macken an den Gitarren lassen das erdige Gewand des Albums entstehen. „Das alles richtig herauszukitzeln war für unseren Mischer eine große Herausforderung. Wir wollten den Vibe des Hauses einfangen. Ich glaube, das ist uns gelungen“, so Bosse. Die ersten Ideen entstanden schon 2018, der Großteil der Arbeit wurde aber während der Corona-Pandemie gemacht. 2020/21 hat sich die Band dann über drei Monate quasi eingeschlossen und jeden Tag an dem Album gearbeitet. Die Aufnahmen seien insgesamt nervenaufreibend gewesen, wie die Gruppe informiert.

Mit dem neuesten Mitglied, Gitarrist Marcel Wolf, sind sie seit 2020 zu fünft. „Ich gebe mein Bestes, ein gutes, neues fünftes Bandmitglied zu sein“, so Wolf. „Das Album, was wir jetzt gemacht haben, ist nicht nur musikalisch, sondern allgemein das, was ich schon immer machen wollte. Es war ein interessanter und aufregender Prozess und auf das Endprodukt sind wir alle unfassbar stolz“, erzählt er.

„Wir waren während der Aufnahmen nicht immer einer Meinung und haben durchaus gestritten. Das Schöne ist, wir können als Band gut streiten, sind dabei sehr zielorientiert und haben uns am Ende immer wieder lieb. Wir sind halt wie eine kleine Familie“, ergänzt Bosse weiter, der die Band vor 17 Jahren mit Sänger Jan Kattner und Schlagzeuger Jonas Bertels gegründet hat.

„Volume 1: On A Verge Of No Return“ hat laut Mitteilung zwei große Hauptthemen. Das erste ist der Klimawandel. Während des Schreibprozesses, besonders im Winter 2021, waren Themen wie Waldsterben und die Abholzung des Regenwaldes brandaktuell. Wie sehr die Angelegenheit die Musiker belastet, ist auf dem Album zu hören. Das zweite Thema ist Verlust, Trauer und Abschied, da die Band Menschen verloren hat, die ihnen nahestanden. „Wir stehen an einem ‘nicht greifbaren Abgrund‘, an einem ‘point of no return‘ und das wollten wir mit dem Albumtitel ausdrücken“, so Bosse.

Und trotz der ernsten Themen, die auf dem Album behandelt werden, blicken „Spin My Fate“ positiv aufs Jahr 2023. Sie freuen sich auf eine schöne Zeit miteinander und mit den Fans. Es werden einige Konzerte gespielt, unter anderem auch bei Rock am Turm in Coesfeld. Und „Volume 1“ verrate schon, dass das nicht die einzige Platte werde. „Spin My Fate“ hat noch eine Überraschung für die Fans. Was genau, wird noch nicht verraten, denn zunächst wird die Veröffentlichung des Albums zelebriert. Am 6. Mai findet die „Record Release Show“ in der Sputnikhalle in Münster statt. Los geht es um 18.30 Uhr. Mit von der Partie sind als Support die Bands „Kings & Hurricanes“ und „Avalanche Effect“. Tickets gibt es per E-Mail unter ticket@spinmyfate.de für 20 Euro.