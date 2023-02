Vierte Städtepartnerschaft in Vorbereitung

Die Stadt Malyn liegt im Osten der ukrainischen Oblast Schytomyr und hat etwa 27 000 Einwohner. Der ort befindet sich am Ufer der Irscha, rund 120 Kilometer nordwestlich von Kiew. Bei ihrem Besuch im lettischen Bauska im vergangenen Jahr, lernte Marion Dirks den Bürgermeister von Malyn, Oleksandr Sitailo, zufällig kennen. In einem Gespräch am Rande ihres Besuches hatte die Bürgermeisterin Oleksandr Sitailo Hilfe und Unterstützung angeboten. Daraus wurde im Sommer dann eine Ferienfreizeit für Kinder aus Malyn gestaltet. 19 Kinder wurden zwei Wochen lang in zehn Gastfamilien aus Billerbeck und Umgebung aufgenommen. Eine sich daraus entwickelte Elterninitiative „Malyn“ hat in den vergangenen Monaten Spenden gesammelt, um für die vom Krieg stark betroffene Stadt Hilfsgüter und Notstromaggregate zu beschaffen. Zwei Fahrten in die Ukraine für den Transport von Spenden fanden bereits statt.

Ist der politische Beschluss für die Städtepartnerschaft gefasst, soll der Vertrag am 23. März von Marion Dirks und Oleksandr Sitailo im Rahmen einer Feierstunde unterschrieben werden. Die genaueren Planungen erfolgen aktuell. „Die Abstimmungen sind in den letzten Zügen“, so Marion Dirks, die vom 23. bis 26. März Vertreter aller Billerbecker Partnerstädte in die „Perle der Baumberge“ eingeladen hat. „Alle haben zugesagt“, berichtet sie. Es ist das erste Mal, dass Vertreter aller Partnerstädte gleichzeitig Billerbeck einen Besuch abstatten. „Es soll ein Neustart nach der Pandemie sein.“ Aus Englewood werden Alma Kemper, die Witwe des Städtepartnerschafts-Mitbegründers Ed Kemper, mit ihrer Familie sowie der Bürgermeister samt Gattin und Ratsmitglieder kommen. Auch aus Frankreich wird eine Delegation von Ratsmitgliedern erwartet. Aus Lettland reisen der Bürgermeister und ebenfalls Ratsvertreter an. Sie alle werden beim Bürgerempfang anlässlich des 125-jährigen Domjubiläums am 26. März Grußworte halten, wie Marion Dirks berichtet.