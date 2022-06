Vorab Sonderapplaus für alle Beteiligten – für das Publikum, das mit regendichter Kleidung dem Dauerregen trotzt und für die Darsteller, die in ihren sommerlichen Kostümen den Regen völlig ignorieren. Das heftige Gewitter zwischendurch spielt zum Glück nur im Stück mit. Egal, ob „alte Hasen“ oder die Neuen im Ensemble, alle agieren genauso, als ob die Sonne vom Himmel strahlen würde. Und da die Handlung ja in die Wintersteinschule führt, einen zauberhaften Ort, an der die Lehrerin Miss Cornfield und ihr Bruder Mr. Morrison für jedes Kind, das Schwierigkeiten im Schul- oder Lebensalltag hat, ein magisches Tier aussuchen, das es stärkt, gelingt es mühelos, den Regen auszublenden. „Voll cool“, findet der vierjährige Fritz die „Schule der magischen Tiere“ und eine Unterhaltung vorm Bühnenheim mit Fuchs und Schildkröte am Ende, macht seinen ersten Freilichtbühnenbesuch zu einem nachhaltigen Erlebnis.

Kann es ein schöneres Lob für Regisseurin Steffi Bäumer-Enzen geben, der es wieder einmal gelungen ist, mit Einfühlungsvermögen eine besondere Geschichte über den Wert von Freundschaft und Zusammenhalt auf die Bühne zu bringen. Die magischen Tiere, die mit den Kindern sprechen können (tauchen Erwachsene auf, „versteinern“ sie zu Stofftieren), werden zu Freunden fürs Leben, verstehen ihre Sorgen, helfen ihnen zu erkennen, dass jeder richtig ist, so wie er ist.

Erzählt wird nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit jeder Menge Fantasie und Humor. Da ist der Schuldirektor Siegmann (Heinz Bösing), der immer fröhlich singend mit einer Gießkanne auftaucht und davon träumt, Kohlrabi-König zu werden, die unkonventionelle Lehrerin in Hippie-Klamotten (Caro Windfuhr), die so viel Verständnis für ihre Schützlinge hat, oder ihr Bruder Mortimer (Ralf Windfuhr), der auf der ganzen Welt nach magischen Tieren sucht.

Wunderbar gezeichnet sind die Tiere. Alle Darsteller schlüpfen perfekt in ihre Rollen, füllen die großartigen Kostüme mit passenden Bewegungen und Sprache. Der Fuchs (Petra Nachbar) tänzelt grazil, die Schildkröte (Sabine Hoffstätte) bewegt sich langsam wiegend und redet sehr überlegt und bedächtig, der Pinguin (Bernd E. Bäumer) watschelt unbeholfen, der französische Kater Karajan (Mona Stegemann) ist sehr elegant und die Elster Pinkie (Rosa Scharfscheer) klaut alles, was glitzert. Nach und nach sorgen sie dafür, dass die Kinder der Klasse 4b zu einer echten Gemeinschaft zusammen wachsen. Der Fuchs hilft der schlauen Ida, die auch ganz schön zickig sein kann (herrlich kess: Malou Czeranowsky), die in den aufmüpfigen Jo (Paul Peters) verliebt ist, sich in der Klasse zu behaupten. Der schüchterne, unsportliche Benni (sehr überzeugend: Alexander Miebach) wünscht sich einen Panther als Freund, erkennt aber, das die Schildkröte für ihn genau richtig ist und die arrogante Helene (Carla Willenbring) lernt vom Kater, dass man nicht lügen darf. In kurzen Spielszenen, angereichert von lustigen Liedern, erleben alle zusammen jede Menge spannende Abenteuer, die einen Besuch mehr als wert sind.