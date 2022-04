Von Knef-Hit bis Oz-Filmmusik

„Die Vergangenheit wird schön sein und die Menschen werden sich auf die Zukunft freuen“, diese Worte gab Pater Marcel den Gästen nach einem beeindruckenden Konzert in der Gerlever Abteikirche mit auf den Heimweg. Das hoffnungsfrohe Zitat stammt aus dem japanischen Lied „Die Liebe wird immer da sein“ und das gehörte wiederum auch zu dem abwechslungsreichen Programm, mit dem Fumito Nunoya sein Publikum begeisterte. Nicht zuletzt, weil es ihn bei stehenden Ovationen keinesfalls ohne Zugabe gehen lassen wollte. Mit Hildegard Knefs „Für dich soll es roten Rosen regnen“ rundete er sein Gastspiel ab und krönte es einmal mehr.

Marimbakonzert mit Fumito Nunoya in Gerlever Abteikirche

Der Marimbaspieler Fumito Nunoya präsentierte in der Abteikirche Gerleve ein abwechslungsreiches Programm auf dem besonderen Perkussionsinstrument.

Sein Intro am „Holz-Schlagstabspiel“ startete der Marimbist mit dem Werk „Feel the sunlight“ eines belgischen Komponisten. Dem folgte die Chaconne aus Partita Nr. 2 für Solo-Violine von Johann Sebastian Bach. Der Komponist schuf dieses Stück nach dem Tod seiner ersten Frau. Es heißt, dass dies der eindrucksvollste Satz ist, den er jemals geschrieben hat, weil er der Architektur einer Kathedrale gleicht, die einzelnen Variationen wie Licht sind, das durch unterschiedlich getönte Glasfenster fällt. Kennern fällt es leicht, dabei das sich ständig wiederholende vier bis acht Takte dauernde Harmonieschema herauszuhören.

Mit „Ilijas“, einer rhapsodischen Komposition, die nach einer bosnischen Kleinstadt benannt ist, präsentierte der Instrumentalist eine wunderschöne Volksweise dieser Balkanregion. Die abwechslungsreiche Wiederholung des spannenden Eröffnungsteils führte für einen kurzen Moment in Dur-Tonarten, kehrte aber nach diesem kurzen „Licht der Hoffnung“ in die melancholische Stimmung zurück und endet ganz ruhig, tranquillo und morendo, immer leiser werdend.

Da der Zauberer von Oz wohl jedem bekannt sein dürfte, viel es auch nicht schwer, den Titelsong „Over the rainbow“ aus dem Musicalfilm zu erkennen, der bereits im Jahr 1939 mit der bekannten Judy Garland in der Hauptrolle als „Dorothy“ verfilmt wurde. Nunoya präsentierte die Version, die Robert Oetomo, ein indonesisch-australischer Marimbaspieler, mit Jazz-Harmonien bearbeitete. Gleichermaßen gut rauszuhören war die Titelmelodie aus dem gleichnamigen Gangster-Epos „Es war einmal in Amerika“.

Am Ende nahm der Marimbist sein Publikum mit nach Buenos Aires. Wer hätte es anders sein können als der weltbekannte argentinische Tango-Komponist und Bandoneon-Spieler Astor Piazzolla, den er hier interpretierte. Das Stück mit dem Titel „Verano Portena“ stammte aus der Suite „Estaciones Porteñas (Die vier Jahreszeiten von Buenos Aires)“ und repräsentiert die Sommerzeit der argentinischen Hauptstadt.