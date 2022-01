Von schönen Linden und Arkaden

Menschen, die gerne auf längst vergangene Zeiten rund um die Domstadt blicken, um sich diese in amüsante Erinnerung zu rufen, sind mit dem historischen Kalender, herausgegeben von der Stadt Billerbeck, jedes Jahr aufs Neue gut bedient. Schon die Bildkomposition des Fotos auf dem Deckblatt macht dem Betrachter viel Freude. Jede Menge Linden, die im üppigen Grün stehen, rahmen den Blick auf die beiden Domspitzen und den kleineren Glockenturm im Querschiff ein. Die schönen Linden – weg sind sie. Das Bürgerbegehren von 2005 für deren Erhalt konnte deren Entfernung nicht verhindern. Aus Sicht der Beerlager Straße ist der Blick in die alte Billerbecker Straße, aus der zwei Radfahrer kommen, frei. Zum Gebäude vorne links fällt dem Stadtarchivar Dieter Nagorsnik auch gleich eine Schmonzette ein: „Das war Tirpitz, der Name wird alten Billerbeckern noch geläufig sein“. Hierbei handelte es sich um die Gastwirtschaft Nattler, dessen Betreiber aufgrund seines urigen Bartwuchses eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Großadmiral Tirpitz (1849-1930) aufweisen konnte, was ihm diesen Spitznamen einbrachte.

Mit Bildern an vergangene Zeiten in der Domstadt erinnern

Hinter diesem Gebäude verläuft die Holthauser Straße, die nach Münster führt, worauf das Schild, dass an dem Schuh- und Orthopädie-Fachgeschäft Lindenbaum angebracht ist, hinweist. Auf der rechten Seite, wo sich heute Haushaltswaren Dirks befindet, war das Stammhaus des Steinmetz-Unternehmens Dirks, heute Beerlager Straße. Die alte Billerbecker Straße war bis in die 1870er-Jahre begrenzt durch das Beerlager Tor in Höhe der Kreuzung der Ludgeri-Apotheke. Es setzte den Altstadt-Bereich vom Außenbereich Beerlage ab, bevor dieser Teil eingemeindet wurde. Dahinter befand sich die seinerzeit wichtige Schmiedestraße mit vielen Geschäften, Kneipen, Friseuren und weiterem Einzelhandel. Diese Sommeraufnahme wurde, so vermutet der Archivar, vom Fotografen Becks aufgenommen. So wie auch andere Aufnahmen auf diesem Kalender.

Das Januarfoto zeigt die Fußgängerzone, die es seit 1976 gibt, mit einer weihnachtlichen Abendbeleuchtung und einer dünnen Schneedecke. Dort, wo heute das Domkontor sein Domizil hat, weisen Leuchtbuchstaben in der Fassade darauf hin, dass hier die Drogerie Nabbefeld ansässig war. Die Arkadengänge auf der rechten Seite entstanden bereits nach dem Zweiten Weltkrieg. „Der war als Wetterschutz beim Flanieren gedacht, beispielsweise nach dem sonntäglichen Kirchgang“, erklärt Nagorsnik und flachst weiter: „Vielleicht sollte hier der Prinzipalmarkt nachempfunden werden, schließlich haben wir hier ja auch einige Kirchen und des öfteren auch den münsterländischen Regen.“ Hinter den Bögen befand sich seinerzeit das Fachgeschäft für Pelze des Kürschnermeisters Werner Brockamp. Der Handwerksmeister amtierte von 1961-1973 als Bürgermeister in der Domstadt, bevor Realschuldirektor Bernhard Westphal ihm in dieser Position folgte. Später ließen sich in den Ladenlokalen hinter den Bögen unter anderem – nacheinander – die Textilgeschäfte Susan und Lammerding nieder. Viele Jahre gab es mit dem Steckenpferd auch ein Spielwarenfachgeschäft. Mit Kosiedowski war hier auch eine Fleischerei-Fachgeschäft zu finden, wo heute Iris Bansberg mit dem Blickwinkel ihr Fotostudio betreibt.