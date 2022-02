Vorbereitung für Auftritt in der Hölle

Amber-Chiara Eul ist derzeit als Eva in „Last Paradise Lost“ zu sehen. Es ist ihr erstes Engagement am Theater Münster.

Amber-Chiara Eul pendelt derzeit zwischen Berlin und Münster. Gerade jetzt bereitet sich die Billerbeckerin auf ihren nächsten Auftritt in der Hölle vor. Nein, ihr erster Einsatz als Eva in „Last Paradise Lost“, das ab Dienstag (15. Februar) wieder im Stadttheater Münster inszeniert wird, ist das nicht. Sie füllte diese Rolle in dem Bühnenwerk nach John Miltons sprachgewaltiges Versepos bereits im vergangenen Herbst aus.

Die Rockoper erzählt vom Höllensturz der gefallenen Engel, von der Auflehnung Satans gegen Gottes Ordnung und davon, wie die Sünde in die Welt kam, und der Versuchung Adam und Evas und ihrer Vertreibung aus dem Garten Eden. Mit dabei in dieser opulenten Inszenierung im Stil eines mittelalterlichen Moralitätenspiels: Deutschlands führende Progressive-Metal-Band „Vanden Plas“, ein klassischer Chor und das Sinfonieorchester Münster.

Einer von vielen spannenden Aspekten in ihrem Beruf, den sie sehr mag, ist die Tatsache, dass „man bei jeder Produktion neue Leute kennenlernt“. In „Last Paradise Lost“ steht sie unter anderem mit Milica Jovanovic auf der Bühne. Die gebürtige Dülmenerin ist wie Amber-Chiara Eul auch Absolventin der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. „Sie war vor mir da. War mir aber bekannt und immer ein Stimmvorbild. Jetzt spielen wir in einem Stück“, freut sich die junge Darstellerin.

Nach ihrem nicht einfachen Start in das Berufsleben im Lockdown 2020 – „ich hatte gerade zwei Monate meinen Masterabschluss „Musical“ in der Tasche“ – hat sich die 26-Jährige mit Hauptwohnsitz in Berlin von dieser Hängepartie sehr gut erholt, ist gut gelaunt und recht zuversichtlich. Das Jahr 2021 lief einigermaßen rund, denn „die Theater haben gute Konzepte entwickelt, die funktionieren und das Spielen, wenn auch oft reduziert, möglich machen“, sagt sie. Zudem nutzte die Künstlerin ihre Zeit unter anderem für eine Weiterbildung im Filmschauspiel und Gesangsunterricht – „online, das funktioniert gut“. Zwischendurch spielte sie in einem Studio als „Ambxr“ ihre erst Single „Damit ich weiß wohin“ ein. Die zweite ist in Vorbereitung.

Ab Mai ist sie nicht nur als Eva, sondern noch in einem weiteren Stück, das sie noch nicht bekannt geben möchte, im Pfalztheater in Kaiserslautern zu sehen. Die Probearbeiten dazu starten im März. Dann heißt es für sieben Wochen, sechs Tage die Woche mindestens acht Stunden „Action“. Das tägliche Einsingen, Warmmachen, Texte und Gesangspartien lernen und Pausenprozesse studieren, kommt da noch on Top.

Mit den stetig wechselnden Spielorten hat sie keinerlei Probleme. „Ich kann mich gut anpassen, bin gut vernetzt und dadurch nie alleine“, erklärt die 26-Jährige, die im Nebenjob gelegentlich auch als Sprecherin arbeitet. „In Berlin fühle ich mich sehr wohl, weil diese Stadt so vielfältige Möglichkeiten für meinen Beruf zu bieten hat.“