Vorbereitung fürs Planschen laufen auf Hochtouren

Im Freibad ist jede Menge los und das Wetter ist auch schon passend. Blauer Himmel, die Sonne scheint. Doch noch planscht niemand im 50 Meter langen Becken. Noch liegt die große Plane auf dem Wasser. Es wird auf dem Gelände fleißig gewerkelt und geschuftet. Die Vorbereitungen für die Freibad-Saison laufen auf Hochtouren. „Wir sind im Endspurt, aber es gibt noch sehr viel zu tun“, sagt Badleiter Adi Bautsch. Am kommenden Sonntag (8. 5.) wird die Freibad-Saison eröffnet – ohne pandemiebedingter Auflagen, ohne Besucherbeschränkungen. „Wir empfehlen aber, Masken im Bereich der Sammelumkleiden zu tragen“, so Hubertus Messing (Stadt Billerbeck). Ab 10 Uhr werden die Tore des Freibads geöffnet und das Becken soll eine Temperatur von 23 Grad haben.

Das Frühschwimmen beginnt am Dienstag (10. 5.) und findet immer dienstags bis freitags jeweils von 5.45 bis 9.30 Uhr statt. Anfang nächster Woche stehen zudem Gespräche zwischen Schulen, Stadt und Förderverein an. Die Schulen, insbesondere die Anne-Frank-Gesamtschule, hätten Bedarf an Schwimmzeiten angekündigt, wie Hubertus Messing berichtet. „Das Schwimmen soll verstärkt im Sportunterricht in den Fokus rücken“, sagt er.

Neben der Saison-Vorbereitung gibt es auch noch zwei Baustellen auf dem Gelände. Hinter dem Spielplatz entsteht ein neues Nichtschwimmerbecken für Kinder. Weil es Lieferschwierigkeiten beim Edelstahlbecken gab, hatten sich die Arbeiten bekanntlich verzögert. „Das Becken ist nun da“, berichtet Jürgen Erfmann (Stadt Billerbeck). Nun werde darauf gewartet, dass die bauausführende Firma Zeit für den Einbau habe. Anfang/Mitte Juli soll es aber voraussichtlich fertig sein. Der Kinderbereich, inklusive Spielplatz, bleibe laut Stadtverwaltung zunächst trotz Freibad-Öffnung aus Sicherheitsgründen weiter gesperrt. „Hier finden ja weiterhin Bauarbeiten statt“, so Messing. Denkbar sei aber zwischendurch mal eine temporäre Öffnung, die dann in Absprache mit der Baufirma erfolge.

Auf der genau gegenüberliegenden Seite des Freibads erfolgt derzeit die Erweiterung der Sozialräume für die Freibad-Mitarbeiter und die Saisonkräfte. Aktuell gibt es für sie weder angemessene Sanitäranlagen wie Toiletten, noch Pausenräume und nach Geschlechtern getrennte Duschen. Das soll sich durch einen etwa 30 Quadratmeter großen Anbau ändern. Die Arbeiten sollen im Spätsommer fertig sein, so Erfmann. Auf rund 110 000 Euro belaufen sich die Kosten für die Erweiterung, die die Stadt berappen muss. Die Kosten für das neue Kinderbecken betragen etwa 300 000 Euro. Dafür bekommt die Stadt 199 000 Euro an Fördermitteln vom Land. Auch der Förderverein Freibad und die Sparkassenstiftung bringen sich mit einer Summe ein.

Veranstaltungen sind im Sommer im Freibad ebenfalls vorgesehen. Neben Schwimmkursen ist das Mitternachtsschwimmen denkbar. Dafür brauche es eine verlässliche, gute Witterung, sagt Messing. An besonders heißen Tagen sollen dann auch die Abendschwimmzeiten verlängert werden.

Die Eintrittspreise für das Freibad bleiben wie in den vergangenen Jahren unverändert. Sie seien laut Messing kreisweit auf dem untersten Segment. Durch die drastisch gestiegenen Energiepreise werde es allerdings auch zu höheren Betriebskosten kommen. Nach der Freibad-Saison werde eine Evaluation erfolgen und mit der Politik beraten. Gegebenenfalls müssen die Billerbeck sich im kommenden Jahr auf höhere Eintrittspreise einstellen.