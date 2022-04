Walnuss und Ahorn fürs Klima gepflanzt

Im Fairtrade-Kreis von Lehrerin Bianca Bannach-Goerges enttsand die Idee, eine eigene Schulschokolade zu produzieren – gemeinsam mit den Schülern. Gesagt, getan. Zwei Sorten der süßen Leckerei wurden in einer kleinen Schokoladenmanufaktur hergestellt. Die Verpackung mit einem Bild der Geschwister Eva und Rolf-Dieter Eichenwald gestalteten Schüler zusammen mit Kunstlehrer Stefan Ahler. „Drei Absichten haben wir mit der Aktion verfolgt: die Erinnerung an den Namen Eichenwald, den Fairtrade-Gedanken und den Klimaschutz“, so Bianca Bannach-Goerges. Durch auf der Rückseite der Schokoladen abgedruckte QR-Codes gelangten Interessierte zudem zu von Schülern gedrehten Filmen über die Geschichte der Geschwister Eichenwald, der Fairtrade-Schulprojekte und den Klimaschutz. Die Lehrerin zieht ein mehr als positives Fazit: „Es hat total viel Spaß gemacht. Vor allem, dass die Schüler so mitgezogen und sich begeistern lassen haben.“ Und auch bei den Billerbeckern fand die Schulschokolade reißenden Absatz. 900 Tafeln wurden für den guten Zweck von den Schülern verkauft. Die Abgabemenge musste sogar pro Person begrenzt werden.

Gleichzeitig betont die Lehrerin, dass die Aktion ohne Sponsoren nicht hätte gestemmt werden können. Finanzielle Unterstützung gab es vom Billerbecker Marc Lindenbaum und der Volksbank Baumberge. „Das haben wir gerne gemacht. Es war ein tolles Projekt“, sagt Volksbank-Vorständin Helena Hass. Ein Projekt, bei dem die Schüler mitgenommen wurden, so Marc Lindenbaum. Ob es eine weitere Auflage der Schokoladen-Aktion gebe, stehe noch nicht fest, sei aber möglich, so Thomas Wischnewski. Schulintern werde geschaut, ob sich jemand finde, der das Ganze in die Hand nehmen könne, berichtete der kommissarische Schulleiter.

Insgesamt sind nun drei Bäume – einer bereits 2021 – für den Klimaschutz gepflanzt worden. Weil der geplante, klimaneutrale Umbau des Don-Bosco-Schulhofs noch etwas dauern werde und sich die Schule dafür d in Gesprächen mit der Stadt befinde, sei nun das Kita-Gelände für die Pflanzaktion ausgewählt worden. „Wir dürfen davon profitieren und haben nun natürliche Schattenspender“, so Kita-Leiterin Anja Terbeck.