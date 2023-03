Warum der Teich verschwunden ist

Wer auf der Aussichtsplattform am Berkelquellteich keine der meist ganz gut sichtbaren Berkelquellen erkennen kann, hält einfach sein Handy auf den QR-Code und schon sprudelt’s los – begleitet von herrlichem Vogelgezwitscher wie an einem sonnigen Sommermorgen. Die sprudelnde Berkelquelle ist das Abschluss-Schmankerl von vier großen Bildtafeln, die jetzt auf der Aussichtsplattform installiert worden sind – eine Kooperation der Stadt Billerbeck mit dem Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld und ein wichtiger Beitrag zur Akzeptanz des umgebauten Biotops.

Noch immer vermissen viele Billerbecker und Spaziergänger den alten Teich. Nun wird ausführlich mit kurzen Texten, kleinen Karten und markanten Fotos erklärt, warum und wie die künstlich angestaute Wasserfläche, wo immer wieder Algenbildung und Geruch auftraten, wieder zu einem naturnahen Quell-Biotop umgestaltet wurde. Typische Uferpflanzen haben sich schon wieder angesiedelt, nach und nach wächst der Erlen-Auenwald und breitet sich aus. Sumpf-Dotterblumen und der bereits gesichtete knallrote Pilz Prachtbecherling gedeihen hier besonders gut. Eine der Schautafeln lenkt den Blick auf die Berkelquellen selbst und erläutert sie als Raum für Kleinstlebewesen.

Siobhan Loftus, Biologin im Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld, ordnet die Berkelaue mit ihrem Quellgebiet – eine der naturschutzfachlich wertvollsten Flusslandschaften im Münsterland – in den großen Zusammenhang der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) der Europäischen Union ein. „Die Berkel gehört zu den FFH-Schutzgebieten, für die eine besondere Verantwortung besteht.“ Beginnend mit der Quelle und in ihrem weiteren Verlauf bis zur Mündung in die Ijssel sei sie eine regional bedeutende Lebensader, an der Vielfalt und Biodiversität wieder hergestellt werden müssten.

Dass es dabei auch darum geht, den Naturschutz mit den Themen Naherholung und Ortsgeschichte zusammen zu denken, machte Bürgermeisterin Marion Dirks deutlich. So zeigt eine der Schautafeln eine Szene aus den 80er Jahren, als Kinder im ummauerten Bereich der damals offiziell definierten „Touristenquelle“ im Wasser spielten. Noch früher ist das Berkelwasser zum Waschen und zur Kühlung genutzt worden oder aufgestaut für die Fischzucht und als Löschteich.

Wer auf der Aussichtsplattform steht, hat eine direkte Sichtachse zu der einst offiziell deklarierten Berkelquelle. Zugleich kann er im heutigen Biotop entdecken, dass mehrere Quellen sprudeln. Oder er sorgt selbst dafür, dass sie es tun: per QR-Code auf dem Handy.