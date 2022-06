Wehr löscht Feuer in Oberlau II

Billerbeck

(sdi). Zu einem Feuer rückte die Feuerwehr am Mittwochabend in das Wohngebiet Oberlau II aus. Dort war ein Zweifamilienhaus vermutlich nach einem Blitzeinschlag in Brand geraten, wie die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei vor Ort nach ersten Erkenntnissen informierten. Die Freiwillige Feuerwehr Billerbeck wurde um kurz vor 18 Uhr alarmiert und ist mit 45 Kameraden zum Einsatzort ausgerückt. Das Feuer sei laut Wehr schnell unter Kontrolle gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, heißt es seitens der Polizei. Die Bewohner hätten das Haus selbst verlassen. Neben den Billerbecker Kameraden waren zusätzlich noch 36 Feuerwehrleute aus Nottuln und Havixbeck vor Ort, die vorsorglich mit alarmiert wurden. Das Haus wurde durch den Brand so in Mitleidenschaft gezogen, dass es unbewohnbar sei, so Wolfgang Langner, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr.