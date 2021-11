Weihnachtsmarkt mit einem „Aber“

Der Billerbecker Weihnachtsmarkt soll am 27. und 28. November stattfinden. Dabei gilt die 3G-Regel. Also: Nur Geimpfte, Genesene und Getestete haben Zutritt. Stichprobenartig wird kontrolliert.

„Das ist die aktuelle Lage“, sagt Axel Kuhlmann von der Stadtverwaltung und Mitglied des Organisationsteams am Freitagmorgen bei einem Pressetermin. Sollten sich die Rahmenbedingungen durch gesetzliche Vorgaben noch ändern, also falls stichprobenartige Kontrollen nicht ausreichen und alle Weihnachtsmarkt-Besucher kontrolliert werden müssen, „wird es eine Krisensitzung geben müssen“, betont Axel Kuhlmann. „Wir können nicht die komplette Stadt abriegeln.“ Dafür gebe es mit den vielen Gassen und kleineren sowie größeren Zuwegungen zu viele Ein- und Ausgänge, betont Touristikmanagerin Ann-Kathrin Rahe, ebenfalls Mitglied des Orgateams. Personell und auch durch einen externen Securitydienst finanziell nicht zu stemmen. Eine neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW erwartet das Orgateam drei Tage vor dem Weihnachtsmarkt, der am 27. und 28. November (Samstag/Sonntag) stattfinden soll.

Zwischen 85 und 90 Marktbeschicker werden vor Ort sein. Weniger als in den vergangenen Weihnachtsmarkt-Jahren. „Sonst hatten wir immer um die 120“, berichtet Ann-Kathrin Rahe. Einige Beschicker hätten coronabedingt aufgegeben oder würden ruhen oder könnten aus Planungsunsicherheit nicht teilnehmen. Aber es gebe laut Orgateam auch neue Stände. „Wir werden die komplette Fläche bespielen“, informiert Axel Kuhlmann. Sprich: die gesamte Innenstadt. „Wir haben dafür ausreichend Beschicker und es wird ganz bewusst größere Lücken geben.“ Um alles zu entzerren. Auch für die gastronomischen Stände werde mehr Platz eingeplant. „Damit sich nicht alles so drubbelt“, erklärt Ann-Kathrin Rahe.

Der Billerbecker Weihnachtsmarkt werde ein Stück weit anders sein als bisher. So gebe es beispielsweise dieses Mal auch kein Zelt, in dem sonst Chor-Auftritte und der Nikolaus-Besuch stattgefunden haben. Überlegungen, dies auf einer Bühne am Dom neben dem großen Adventskranz durchzuführen, gebe es. „Alles was draußen geht, machen wir draußen“, betont Axel Kuhlmann. Auch das beliebte Weihnachtspostamt werde so vor das Rathaus verlagert. Das Chor-Konzert in der Johanniskirche findet nicht statt, dafür aber die musikalische Veranstaltung mit Orgel und Trompete, die Kantor Lukas Maschke und Prof. Peter Mönkedieck gestalten. Auch ein großes Auftaktevent wird es für den Weihnachtsmarkt, der samstags von 11 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet sein wird, nicht geben. „Die Fanfaren werden aber zu hören sein“, kündigt Axel Kuhlmann an.

Die Billerbecker Geschäfte laden außerdem zum verkaufsoffenen Sonntag ein. „Das ist auch ein Antrieb, warum der Weihnachtsmarkt stattfinden soll, um den Geschäftsleuten das zu ermöglichen“, so Axel Kuhlmann, der dem Vorstand der Kaufmannschaft „Billerbeckerleben“ angehört.

Der Billerbecker Weihnachtsmarkt findet statt. „Aber“, betont Axel Kuhlmann. Aber auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen kommt es an. „Das Aber bleibt die nächsten drei Wochen bestehen.“