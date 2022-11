Weitere Gebäude für Geflüchtete

Billerbeck

Für die Unterbringung geflüchteter Menschen betreibt die Stadt Billerbeck Gemeinschaftseinrichtungen unter 15 Adressen. In diesen Gebäuden wohnen derzeit 269 Menschen aus unterschiedlichen Ländern, 116 von ihnen sind aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, wie die Stadt mitteilt. Aktuell sind vier weitere Gebäude in der Vorbereitung. Als nächstes geht ein ehemaliges Bürogebäude in einem Gewerbegebiet in Betrieb.