Wenig Interesse am Wiederfinden

Bei Mechtild Elsbecker im Büro steht ein Roller. Seit August. Es ist kein E-Scooter, sondern eher ein kleiner Roller, wie Kinder ihn auf dem Schulweg benutzen. „Den vermisst offenbar keiner“, sagt Elsbecker, die im Rathaus für die Fundsachen zuständig ist. Eine Beobachtung, die sie immer häufiger macht: „Ich habe den Eindruck, viele Sachen werden gar nicht mehr wertgeschätzt“, sagt sie. „Schnell kauft man was Neues.“ Wie sonst ließe es sich erklären, dass von 95 gefundenen Artikeln im vergangenen Jahr nur 35 zu ihrem Besitzer zurück gekehrt sind? „Und dabei ist noch zu bedenken, dass wir uns aktiv bemühen, wenn möglich Kontakt zum Besitzer aufzunehmen“, so Elsbecker. Immer mehr Gegenstände landen nach der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten entweder beim Finder oder bleiben beim Fundamt, wo Elsbecker versucht, sie einem sozialen Zweck zuzuführen.

Katzen sind Spitzenreiter in der Jahresbilanz

Spitzenreiter 2022 unter den Fundsachen waren – lässt man die zahllosen Schlüssel außer Acht, die nicht in die Statistik eingehen – Fahrräder und Geldbörsen. „In Geldbörsen finden sich oft Karten oder andere Gegenstände, die eine Zuordnung ermöglichen“, berichtet Elsbecker. „In 13 von 19 Fällen konnten wir dem Besitzer sein Portemonnaie beziehungsweise sein Geld sofort zurückgeben.“

Deutlich schlechter ist die Quote bei Fahrrädern, die von der Stadt zusätzlich auch der Polizei gemeldet werden. Von 20 Drahteseln ist im vergangenen Jahr kein einziger zurück zum Besitzer gerollt. 14 stehen inzwischen entweder beim Finder oder an der Radstation von IBP am Bahnhof, wo sie einem neuen Einsatz entgegen sehen. Für sechs Fietsen läuft noch die Sechs-Monats-Frist. „Es war sogar ein E-Bike dabei“, schaut Elsbecker auf 2022 zurück. „Da müsste sich doch jemand melden“, ist sie irritiert.

Wenn es bei Elsbecker mal im Büroschrank klingelt, ist das ein gutes Zeichen, das vielleicht am Ende zu jemandem führt, der sein Handy verloren hat. „Wir versuchen die Geräte so lange anzulassen, wie der Akku reicht. Ruft dann jemand auf dem Handy an, haben wir eine Chance die Spur zum Besitzer zu finden.“ Trotzdem: Nur vier Mobiltelefone gingen zurück.

Originelle Fundsachen gab es im 2022 natürlich auch. Ganz vorn dabei ist eine Fernbedienung für die LED-Beleuchtung an einer Hundeleine. Gleich zwei kleine Hubschrauber vermutlich zum Spielen sind irgendwo liegen geblieben, Hörgeräte wurden gefunden – wenn auch längst nicht so viele wie zu Pandemiezeiten, als Maske und Hörhilfe im Zweikampf lagen – und eine Landschildkröte.

Überhaupt die Tiere: 69 Katzen und Kätzchen sind 2022 zugelaufen, ausgesetzt worden oder verloren gegangen. „Eine riesige Zahl“, so Elsbecker. Sie machen alle Station im Tierheim, werden dort kastriert und manche wieder ausgewildert. Nur drei sind zu ihren Besitzern zurück gekehrt. Die anderen werden offenbar nicht vermisst. Ganz anders die Zahlen bei den Hunden: Zwei gingen verloren und wurden zurückgegeben.

Mechthild Elsbecker appelliert an alle, die etwas verloren haben, beim Fundbüro nachzufragen, oft lohne es sich. Und jetzt ist sie gespannt auf Altweiber: „Das ist eine heiße Phase, beim Feiern bleibt immer alles Mögliche liegen“, weiß sie. Also: ein paar Tage später einfach mal beim Fundbüro melden.