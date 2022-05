Wenn Fuchs oder Pinguin beste Freunde sind

Sie würde am liebsten die Zeit anhalten und auf Schlaf verzichten. „Wenn ich schlafe, kann ich mich ja nicht freuen“, lächelt Steffi Bäumer-Enzen. Für die Regisseurin des Familienstücks der Freilichtbühne Billerbeck ist das Theater ein Lebenselixier, in das sie viel Arbeit und jede Menge Herzblut steckt.

„Die Schule der magischen Tiere“ feiert am Pfingstsonntag Premiere im Weihgarten

Oh je, der Direktor (Mitte, Heinz Bösing) ist stinksauer – es gibt richtig Ärger in der Klasse der netten Lehrerin Frau Cornfield (l., Caro Windfuhr).

In diesem Jahr hat sie eine Bühnenfassung des ersten Bandes der beliebten Kinderbuchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer geschrieben. Die besondere Schule birgt ein Geheimnis, denn wer Glück hat, bekommt hier den besten Freund der Welt, ein magisches Tier, das sprechen kann. „Mich fasziniert an der Geschichte die Mischung aus Realität und Märchen, die Kinder kämpfen in der Realität mit Problemen und Herausforderungen, manches Kind wünscht sich da einen Begleiter, der es stärkt“, erklärt sie und betont, dass diese Geschichte viele tolle Botschaften über Freundschaft und Zusammenhalt transportiert.

Spannend findet Bäumer-Enzen die Alterspanne im Ensemble – der jüngste Spieler, Noah Hüwe, der den „Professor“ in der Klasse spielt, ist acht Jahre alt – der älteste, „Pinguin“ Bernd E. Bäumer, bringt die Lebenserfahrung von achtzig Jahren mit. In der Probenzeit ist das 23-köpfige Ensemble, von denen neun Spieler das erste Mal auf der Bühne stehen, zu einer tollen Truppe zusammengewachsen.

Eine der Neuen ist die zwölfjährige Malou Czeranowsky. Sie spielt die Rolle der Ida, die neu an der Schule ist und sich dort gar nicht wohl fühlt. „Meine Freundin Romy hat mich gefragt, ob ich zu der Stückvorstellung mitkommen wollte und ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Rolle bekommen habe“, erzählt sie. „Bist eine ordentliche Bereicherung“, ruft ihr Pressesprecherin Diana Lamers zu. Neu ist auch Yvonne Lödding, deren Tochter Jana eine der Schülerinnen spielt. Sie selbst ist von der „Mutti“ hinter der Bühne zur Mutter eines der Schüler aufgestiegen. „Erst habe ich mich gar nicht getraut“, schmunzelt sie, „aber je näher die Premiere rückt, desto ruhiger werde ich, das macht schon Spaß mit dieser netten Truppe, sonst wäre ich nicht hier.“

Als eine sehr bunte und lebendige Geschichte, bei dem Zuschauer aller Altersklassen immer wieder Neues entdecken können, beschreibt Petra Nachbar, die Idas Tier, den schlauen Fuchs Rabbat, spielt, das Stück. Und Kollegin Sabine Hofstätte, die in dem Panzer von Henrietta Schildkröte steckt, schwärmt zu recht von den unfassbar guten Kostümen, die wirklich eine absolute Augenweide sind. Da hat sich die Kostümschneiderei mal wieder selbst übertroffen. Klasse gestaltet ist auch das Bühnenbild von der Schulklasse mit echten Schulstühlen über die Bibliothek mit zahllosen Büchern bis zu den Kinderzimmern – ein Rahmen, in dem es sich prima agieren lässt, was alle bei der Premiere beweisen wollen.