Winterliches Potpourri an Deko-Ideen

Bei bis zu 27 Grad kommt an diesem Wochenende wohl bei den wenigsten Rosendahlern Weihnachtsstimmung auf. „Gut, dass wir erst in der nächsten Woche starten. Dann ist es vielleicht etwas winterlicher“, grinst Agnes Thering vom Heimat- und Kulturverein Holtwick. Immerhin steht beim Kreativmarkt „Klein und Fein im Lichterschein“ wie immer die Einstimmung auf die Weihnachtstage im Vordergrund. Los geht es am Samstag (5. 11.) von 14 bis 19 Uhr, Tags darauf verwandeln die vielen kleinen und großen Stände bereits ab 11 Uhr das Areal im und rund um das Torhaus in Holtwick zu einer winterlichen Oase.

Ob winterliche Dekorationen aus Holz oder andere Deko-Kreationen für die Adventszeit: Der Kreativmarkt „Klein und Fein im Lichterschein“ bietet am nächsten Wochenende wieder die volle Bandbreite an Ideen und Inspirationen.

Seinem Namen soll der Kreativmarkt dabei wieder alle Ehre machen. In gemütlicher Atmosphäre liegt der Geruch von Glühwein in der Luft, während sich die Besucher auf kreative Deko-Kreationen für die kommende Adventszeit freuen dürfen. „Beste Gelegenheit, um sich frühzeitig einzudecken und kreativ inspirieren zu lassen“, ist die Organisatorin überzeugt. Unter die Ausstellern haben sich zahlreiche Wiederholungstäter gemischt, die bereits in der Vergangenheit vor Ort waren. Bereits bestens bekannt sein dürften unter anderem Hütten, in denen Tannenzweig-Kränze und weiteres Strauchwerk, aber auch Wintermode wie handgestrickte Mützen, Schals oder Socken sowie weitere adventliche Dekorationen für Haus und Garten angeboten werden. Ihren zweiten Besuch haben Anita Leve und Irmgard Vennes angekündigt. Erstere bietet besondere Leuchtkugel-Objekte an, während zweitere unter dem Motto „Farbe trifft Holz“ Unikate aus Holz ausstellt, die nur so vor Kreativität strotzen. Neu dabei ist Petra Ahlmer. Sie hat sich auf Dekoratives aus Raysin spezialisiert. „Vorbeischauen lohnt sich“, verspricht Thering. Zumal auch die Kinder des ansässigen DRK-Kindergartens Haus Holtwick ihre Kunstwerke präsentieren.

Damit auch niemand hungrig oder durstig nach Hause gehen muss, ist für Verpflegung reichlich gesorgt. Neben frischgebackenen Brot aus dem Backhaus organisiert die KaGeHo eine Cafeteria, die Messdiener backen Waffeln. Mit Bratwürstchen sowie Glühwein und Kakao rundet der Heimat- und Kulturverein das Angebot ab. „Es ist also alles angerichtet für ein tolles Wochenende“, freut sich Thering. Und vielleicht spielt ja auch das Wetter mit und sorgt mit etwas niedrigeren, aber immer noch angenehmen Temperaturen für eine besondere vorwinterliche Atmosphäre.