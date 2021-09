Winterstück und Halloween-Event in Planung

Die Sommersaison an der Freilichtbühne ist vorbei. Es sei eine besondere Saison gewesen, geprägt von vielen Einschränkungen, wie es in einer Pressemitteilung der Bühne heißt. Das Kinderstück „Der Räuber Hotzenplotz“ konnte coronabedingt nur mit einem verkleinerten Ensemble gespielt werden, die zugelassene Zuschaueranzahl war auf maximal 200 bis 220 Personen beschränkt. Auch für das Abendstück „Schtonk“ gab es einige Änderungen. Um die Proben der beiden Stücke im Sommer zu entzerren, wurde die Spielzeit kurzerhand terminlich verlegt, so dass die Probenzeiten des Kinder- und Abendstückes sich nicht überschnitten.

Trotz allem habe die Freilichtbühne zwei tolle Stücke auf die Bühne gebracht, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Einmal mehr habe sich die Kreativität und die große Spielfreude der Mitglieder gezeigt. 4500 Zuschauer hat die Freilichtbühne insgesamt in dieser Saison gezählt. Das seien deutlich weniger als üblich, aber das liege an den coronabedingten, reduzierten Zuschauerzahlen, heißt es seitens des Vorstandes. „Der Räuber Hotzenplotz“ war bei jeder Vorstellung ausverkauft. Beim Abendstück saßen im Schnitt rund 150 Zuschauer mit dem erforderlichen Abstand auf den Rängen. Die Rückmeldungen und Kommentare der Besucher hätten gezeigt, dass es allen rundum gefallen habe. Sowohl der Umgang mit den pandemiebedingten Vorgaben, als auch die Umsetzung der Stücke hätten laut Freilichtbühnen-Vorstand großen Anklang gefunden.

Eine Pause gibt es an der Bühne aber nicht, denn schon jetzt nach dem Abschluss der Sommersaison stehen neue Termine an. Der Rückbau der Kulisse und das Aufräumen des Bühnengeländes haben schon begonnen. An den Zugängen zur Bühne wird die Beleuchtung erneuert und auf LED umgerüstet, die Planung und Vorbereitung eines neuartigen Events zu Halloween ist in vollem Gange und es startet die Vorbereitung des Winterstücks in der Stadtaula.

Wer Interesse hat, im Winterstück „Du spinnst wohl“ mitzuwirken, ist eingeladen, an der Rollenvorstellung am kommenden Samstag (2. 10.) um 10 Uhr in der Stadtaula teilzunehmen. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung per E-Mail an kultur@freilichtbuehne-billerbeck.de erforderlich.