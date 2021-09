„Wir haben Vertrauen zurückgewonnen“

Carsten Rampe strahlt. „Wir haben das Vertrauen zurückgewonnen“, kommentiert der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins die Ergebnisse der Bundestagswahl. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sei gut angekommen und gewollt – auch in Billerbeck. „Wir liegen hier im Bundestrend“, so Rampe. 26,1 Prozent holt die SPD bei den Zweitstimmen in der Domstadt und legt damit im Vergleich zur Bundestagswahl in 2017 um 5,4 Prozentpunkte zu. Rampe glaubt, dass Scholz mit seinen Themen und auch als Person gepunktet habe. „Ich glaube, dass es zu einer Bundesregierung unter seiner Führung kommen wird. Wir haben Hoffnung“, sagt er, prognostiziert aber lange Koalitionsgespräche. Man hoffe zudem, dass der SPD-Bundestagskandidat Johannes Waldmann über die Liste in den Bundestag einziehe. Für Rampe sei es insgesamt ein sehr freudiger Abend. „Das ist zum Ende meiner Amtszeit ein schöner Abschluss“, so der Billerbecker, der in sechs Wochen den Staffelstab als SPD-Ortsvereinsvorsitzender weitergibt. Wer die Nachfolge antrete, zeige sich bei der Mitgliederversammlung, so Rampe auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die CDU muss wie auf Bundesebene auch in Billerbeck Federn lassen. Holte sie bei der Wahl in 2017 noch 44,1 der Zweitstimmen, sind es nun 35 Prozent. Die Verluste seien „aber noch in einem vertretbaren Rahmen. Wenn wir solche Ergebnisse auf Bundesebene hätten, wären wir glücklich“, sagt Günther Fehmer, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes. Mit dem Gesamtergebnis auf Bundesebene könne man aber nicht zufrieden sein. „Die dramatischen Verluste sind sehr schmerzhaft“, sagt der CDU-Vorsitzende, der den Verlauf des Wahlkampfes kritisiert. „Er war extrem medial geprägt“, so Fehmer. Erst sei man auf Annalena Baerbock, dann auf Armin Laschet losgegangen. Sicherlich sei der ein oder andere Fehler gemacht worden, aber das hätten auch andere. „Jeder Mensch macht Fehler“, betont Fehmer. Es sei denn, man ducke sich weg wie beispielsweise Scholz und die SPD. Zudem seien viele wichtige Themen in diesem Wahlkampf zu Randthemen geworden. Es sei nun „schwierig, ein Dreier-Bündnis zusammenzukriegen. Die Gegensätze sind im Moment zu groß“, sagt Fehmer, der aufgrund des Abschneidens des CDU-Bundestagskandidaten Marc Henrichmann auch einen Grund zur Freude sieht. „Er hat die Wahl offensichtlich gewonnen und wird mit Direktmandat nach Berlin gehen. Er hat in den vergangenen vier Jahren einen guten Job gemacht“, so Fehmer.

Mit ihren Ergebnissen zufrieden zeigen sich die Grünen. Sie holen 17,3 der Zweitstimmen und legen damit im Vergleich zur Bundestagswahl um 8,5 Prozentpunkte zu. „Wir sind besser als auf Bundesebene. Für uns in Billerbeck ist das klasse“, so Grünen-Sprecher Christof Peter-Dosch. Auch, dass die Grünen-Bundestagskandidatin Dr. Anne-Monika Spallek „aller Wahrscheinlichkeit nach über die Liste nach Berlin geht.“ Sie werde dort die Themen der Region gut vertreten. Bislang zeichne sich ab, dass seine Partei drittstärkste Kraft auf Bundesebene werde. Er hoffe, dass dieses Ergebnis bestätigt werde. „Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es eine Klima-Regierung geben. Darüber sind wir sehr froh“, so der Billerbecker.

11,3 Prozent der Zweitstimmen hat die FDP in Billerbeck geholt – und damit 3,1 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Bundestagswahl. „Wir liegen im Bundestrend und sind damit gut zufrieden“, so FDP-Chef Matthias Schürmann. Die Ergebnisse seien auf Bundesebene ebenfalls zufriedenstellend.

Dass die AfD in Billerbeck auf 3,7 Prozent (2017: 4,9) abgesackt sei, sei eine „tolle Nachricht“, wie Bürgermeisterin Marion Dirks betont. Diese Partei sei für sie „ein No-Go“. Der Billerbecker Heinz Eul, der für die Partei „Die Basis“ als Bundestagskandidat angetreten ist, holt in der Domstadt 1,5 Prozent der Erststimmen.

Über die Wahlbeteiligung von 86 Prozent freut sich Marion Dirks. „Ich bin richtig stolz, dass die Billerbeckerinnen und Billerbecker von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Das ist richtig, richtig klasse“, sagt die Bürgermeisterin, die alle Wahllokale besucht hat. Alles sei gut verlaufen. Viele junge Wahlhelfer habe es gegeben, die sich zum ersten Mal engagiert haben.

Hoch war auch die Briefwahlbeteiligung. 4213 der 7912 zur Wahl gegangenen Billerbecker haben per Briefwahl abgestimmt. Zwei Briefwahlvorstände haben im Rathaus die Stimmen gezählt. Werde die Briefwahlbeteiligung auf Dauer weiterhin so hoch sei, müsste darüber nachgedacht werden, bei künftigen Wahlen vier Briefwahlbezirke einzurichten. Damit das Auszählen zu bewältigen sei, so Marion Dirks.