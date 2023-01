Erfahrungsgemäß trudeln die meisten Anmeldungen immer kurz vor Toreschluss ein, weiß Philipp Ahlers-Kemper von der Interessensgemeinschaft Karneval, die den Umzug durch die Billerbecker Innenstadt am Altweiber-Donnerstag (16. 2.) veranstaltet. Auch die der Schulen. Die Gemeinschaftsschule beteiligt sich mit ihren beiden Klassen. Zudem stellt die Schule auch das Karnevalsprinzenpaar. Dieses royale Amt bekleiden in dieser Session Sophie Exner und Jona Pappenberg. Die Interessensgemeinschaft Karneval hofft auch auf eine gute Beteiligung der Gesamtschule. Schließlich würden die Wurzeln des Karnevalsumzuges im Schulkarneval liegen.

Alles ist vorbereitet. „Wir stehen in den Startlöchern“, so Ahlers-Kemper. „Wider Erwarten sind viele Wagen unter den Anmeldungen.“ Er weiß von einigen Narren, die mitten in den Vorbereitungen für kunterbunte Kostüme und Wagen stecken. Der Startschuss für den närrischen Lindwurm fällt um 10.30 Uhr. Beginn ist am Friethöfer Kamp (Aufstellung Wagen – ohne Publikum). Im Bereich „An der Kolvenburg“ werden die Fußgruppen mit aufgenommen. Dann geht es über den Baumgarten, Zum Alten Hof, Kurze Straße, Markt, Ludgeristraße (gepflasterter Bereich), Mühlenstraße, Lilienbeck, Lange Straße, Münsterstraße, Kurze Straße und Markt, wo der Umzug mit der Proklamation des Prinzenpaares auf der Domplatte endet.

Anschließend ist Kneipenkarneval angesagt. Gaststätten und Kneipen in der Innenstadt sind geöffnet. Wie die Stadt Billerbeck informiert, werden zusätzlich zwei Zelte errichtet, um die vielen Karnevalisten unterbringen zu können. Eines wird auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus aufgestellt. Hier sind laut Stadt besonders die jungen Jecken willkommen. Und wer im Jugendzelt feiern möchte, muss ein Bändchen erwerben. Dafür stehen zwei Kassen bereit. Bei den Bändchen wird zwischen über und unter 18 Jahren unterschieden, heißt es seitens der Stadt. Zusätzlich wird auf dem Rathaus-Parkplatz noch das Erstversorgungszelt des DRK aufgestellt, in dem medizinische Versorgung stattfinden können. Ein weiteres Zelt zum Feiern wird noch auf der Kirchstraße und dem angrenzenden Parkplatz errichtet.