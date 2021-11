Workshops starten im Dezember

Billerbeck

Im Rahmen der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes führt die Stadt sechs Experten-Workshops zu den Themen „Klimafolgenanpassung“, „Planen, Bauen, Sanieren“, „Erneuerbare Energien“, „Lokale Wirtschaft“, „Tourismus“ und „Kommunale Gebäude“ durch. Ziel der einzelnen Workshops soll es sein, sowohl mit Fach- als auch Ortskundigen in den Dialog zu treten und konkrete, umsetzbare, auf Billerbeck zugeschnittene Maßnahmenideen zu entwickeln und den Klimaschutz damit zielgerichtet voran zu bringen, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Die Workshop-Reihe mit den Themen „Erneuerbare Energie“ startet am 6. Dezember (Montag) und „Klimafolgenanpassung“ am 8. Dezember (Mittwoch) jeweils um 18 Uhr. Dazu wurden bereits der Stadt bekannte Expertinnen und Experten eingeladen, an den Workshops teilzunehmen, wie die Stadtverwaltung informiert. Insbesondere für den Workshop „Klimafolgenanpassung“ werden noch weitere Expertinnen und Experten gesucht.