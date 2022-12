Wunschsterne weg wie warme Semmel

Holtwick

So mancher Kunde hatte die Geschenke in der Fensterfassade schon mit Weihnachtsdekoration verwechselt. „Dabei sind die vielen Kartons tatsächlich gefüllt“, schmunzelt Dieter Bronstering vom gleichnamigen Friseursalon in Holtwick. Mittlerweile ist die Fassade allerdings von der vermeintlichen Deko befreit. Die Coesfelder Tafel hat diese jüngst abgeholt. So hat der Salon an der Aktion „Wunschsterne“ teilgenommen. Jedes der Präsente wird innerhalb der nächsten Tage passend zum Weihnachtsfest an Kinder verteilt, deren Familien es finanziell nicht so gut geht.

Von Leon Eggemann