Zauberhafte Geschichte für Jung und Alt

„Wir haben ein lebendiges Urmel ausgebrütet, unser Hausschwein zieht es auf“, meldet Professor Habakuk Tibatong begeistert dem Direktor des Naturkundemuseums. König Pumponell von Pumpolonien findet, „das ziemlich verrückt“. All die liebenswerten Figuren der herrlich verrückten Geschichte „Urmel aus dem Eis“ von Max Kruse, die seit 1969 Jung und Alt bezaubern, werden jetzt in der Geschwister-Eichenwald-Aula lebendig, denn dort wird emsig geprobt für das Winterstück der Freilichtbühne.

Regisseurin Lynn Albert, die Theaterpädagogik studiert hat, und ihre Regieassistentin Theresa Waltering, beide an der Bühne aufgewachsen und beste Freundinnen, hatten schon lange Lust, die Geschichte zu spielen und wussten auch genau, welche Rollen sie haben wollten – Albert träumte von Mama Wutz und Waltering, die heute als Logopädin arbeitet, von Ping Pinguin mit seinem lustigen Sprachfehler. Jetzt hat sich ihr Traum erfüllt, wenn auch anders. Sie bilden mit Katharina Seidel (Gesang) und Gisa Wilfarth (Choreografie) ein sehr junges, wie Wilfarth schmunzelt, „Frauen-Power-Führungsteam“.

Geschäftsführer Christian Alexander freut sich, so junge und engagierte Leute aus den eigenen Reihen zu haben und spricht ihnen ein dickes Lob aus: „Sie haben tolle Ideen, sind bestens organisiert und arbeiten so hervorragend, als wenn sie schon 30 Jahre im Geschäft wären.“ Albert freut sich über große Harmonie im Regieteam, das ihre Ideen schnell verstanden hat und mitträgt. Die Theaterfassung, erklärt sie, „ist nah am Buch und punktet mit viel Energie und Tempo“.

Lieder mit sehr unterschiedlichen Choreografien lockern das Stück weiter auf. Der Unterricht der Tiere bei Prof. Tibatong wirkt ein bisschen wie die „Reise nach Jerusalem“ – es gibt fünf Schüler und vier Stühle und alle wollen nah beim Lehrer sitzen, denn sie gehen gern in die Schule. Am witzigsten sei der Königstanz, erzählt Wilfarth, der in Absprache mit der Regisseurin viel Ironie enthält.

Das Urmel wird dargestellt von der 17-jährigen Marie Daldrup, die völlig begeistert von ihrer Rolle schwärmt: „Ich bin überwältigt, ich liebe es und freue mich jeden Tag auf die Proben“ und ergänzt, „das Urmel ist ganz anders als ich. Es ist aufdringlich und sehr von sich selbst überzeugt, aber auch offen und für alles zu haben und sieht in jeder Sache das Gute.“ Auch Alexander Waltering, der den König Pumponell spielt, erklärt, es mache viel Spaß. „Ich kenne Lynn schon lange und freue mich, dass es so gut klappt. Sie weiß genau, wo sie mit der Produktion hin will und es ist ein effektives, konzentriertes Arbeiten“, beschreibt er die Proben. Und der König, so Waltering, sei eigentlich ein total netter Kerl, der aber noch von alten Machtbildern gefangen ist, die er erst überwinden muss. Seine beiden Diener (Laurenz Matthaei und Louisa Konerding) konkurrieren um seine Gunst.

Die elfjährige Louisa ist zum ersten Mal bei einer Produktion der Freilichtbühne Billerbeck dabei – vom Sommerstück war sie so begeistert, dass sie unbedingt auch mitspielen wollte. Und auch Yvonne Lödding als Mama Wutz ist noch relativ neu an der Bühne. Sie hat sich von ihren Töchtern motivieren lassen und freut sich, das herzensgute Schwein mit dem Putzfimmel darstellen zu dürfen. Auch Bühnenbild und Kostüme sind eine Augenweide, so dass man gespannt sein darf auf die Premiere am 3. Dezember.