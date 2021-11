Zehntklässler übernehmen royales Amt

Billerbeck

Zusammen mit ihrer Klasse haben sich Chanell Janning und Luca Börsting schon am großen Karnevalsumzug in den vergangenen Jahren beteiligt. Dreimal waren sie dabei. „Zweimal mit einer Fußgruppe, einmal mit einem Wagen“, erzählt Chanell Janning. In dieser Session bekleiden die beiden Zehntklässler der Geschwister-Eichenwald-Gemeinschaftsschule ganz besondere, ja royale Posten. Sie sind zum neuen Karnevalsprinzenpaar auserkoren worden und treten damit die Nachfolge von Jana Dietze und Christian Kosters an. Die beiden hoffen, so wie alle am Karneval Beteiligten, dass das närrische Fest im kommenden Jahr in Billerbeck auch stattfinden kann. Klappe das, dann wünschen sie sich für ihre Regentschaft „gute Stimmung und Begeisterung“.

Von Stephanie Sieme