Zug kollidiert mit umgestürztem Baum

(ude). Fünf Einsätze hatte die Feuerwehr in der Sturmnacht zu Donnerstag – allen voran musste sie Gleise freiräumen, nachdem ein Zug mit einem umgestürzten Baum kollidiert war. Menschen wurden nicht verletzt.

Vor allem mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag umgestürzte Bäume entfernen. Verletzt wurde in der Sturmnacht niemand.

Doch der Reihe nach: Gegen 0.20 Uhr ging nach Angaben des Stellvertretenden Wehrleiters Florian Heuermann der erste Notruf ein. „Auf der L 506 im Bereich der Zimmerei Schöne musste ein Baum von der Fahrbahn geräumt werden“, so Heuermann. Nur 20 Minuten später rückten die Kameraden zur Bahnstrecke Billerbeck - Havixbeck aus, wo im Bereich Bombeck der Baum auf der Strecke lag. „Der Zug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden“, berichtet Heuermann. Zu der späten Stunde hätten nur noch zwei Personen im Zug gesessen, sie blieben unverletzt.

Nach kurzer Atempause musste die Wehr gegen 5.45 Uhr raus, um auf der K 53 am Kloster Gerleve einen Baum von der Straße zu schaffen. Gegen 7.30 Uhr gab es die letzten zwei Einsätze: an der Nikolausstraße, wo ein Garagenzelt für Gefahr sorgte, und an der Straße Zur Hämmermark, wo ein Baum lag. „Insgesamt ist die Nacht ruhiger verlaufen, als wir es nach der Unwetterwarnung erwartet hatten“, zog Heuermann Bilanz. 16 Personen waren im Einsatz.