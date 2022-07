Zugwaggon wird zum Arbeitsplatz

Erster Coworking-Space geht in Billerbeck an den Start

Billerbeck

Nach den Sommerferien soll der erste Coworking-Space in Billerbeck im Rahmen einer Pilotphase an den Start gehen. Im historischen Zugwaggon am Bahnhof soll der Ort, an dem sich Berufstätige aus unterschiedlichen Arbeitswelten und Unternehmen Arbeitsplätze buchen und teilen können, eingerichtet werden. Die passende Infrastruktur ist vorhanden, wie Martin Althoff von der IBP Alexianer GmbH, die den Bahnhof bewirtschaftet, informiert. Die technischen Voraussetzungen sind geschaffen, auch eine passende Möblierung wird es geben.

Von Stephanie Sieme