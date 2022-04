Zukunft der Johanni-Apotheke gesichert

(sdi/pd). Für Lena und Jakob Sawatzky beginnt in einer Woche ein ganz neuer Lebensabschnitt. „Das ist komplettes Neuland. Ich war noch nie ein oder zwei Wochen komplett Zuhause“, sagt der Apotheker, der zusammen mit seiner Frau in den wohlverdienten Ruhestand geht. Die Gefühle, wenn sie daran denken, sind gemischt. Der Kontakt zu den Kunden werde ihnen fehlen, gleichzeitig freuen sie sich auf die Freizeit, die sie mit ihren Hobbys und Leidenschaften gestalten. „Nach mehr als 20 Jahren ist bei uns der Wunsch gewachsen, etwas zu Ruhe zu kommen, mehr Zeit für unsere Enkelkinder zu haben und einfach das Leben zu genießen“, sagt Lena Sawatzky.

Die Zukunft der Johanni-Apotheke ist aber gesichert. Das Ehepaar Sawatzky übergibt sie ab Ostern an den Kollegen Günter Idelmann von der Ludgeri-Apotheke. „Jakob Sawatzky und seine Frau Lena haben mir Ende 2021 mitgeteilt, dass sie die Apotheke abgeben und in den Ruhestand gehen möchten“, so Idelmann. „Keine einfache Aufgabe, gerade jetzt in der Pandemie“, sagt er ganz offen. Nach einiger Bedenkzeit und vielen Gesprächen stand die Entscheidung fest. Die Leitung der Filiale übernimmt die Apothekerin Julia Werschmöller aus Rosendahl. Und auch das Team der Johanni-Apotheke wird übernommen. „Ich freue mich darauf. Ich habe alle schon kennengelernt“, erzählt Julia Werschmöller. Auch Umbaumaßnahmen sind geplant. Sie werden in den nächsten Monaten weitestgehend im laufenden Betrieb stattfinden, wie Idelmann informiert. Allerdings werde der Umbau möglichst an den Samstagen erfolgen und darum sei geplant, die Apotheke zukünftig samstags zu schließen, wenn die Apothekerkammer Westfalen-Lippe das genehmige. Im Sommer müsse die Apotheke für Wanddurchbrüche und den Einbau einer neuen Akustikdecke eventuell eine Woche den Betrieb unterbrechen. „Bei den notwendigen Abrissarbeiten ist wahrscheinlich ein ordnungsgemäßer Apothekenbetrieb vorübergehend nicht möglich. Auch für das Apothekenteam wäre es zu belastend, in dieser Phase zu arbeiten“, so Idelmann.

In dem markanten weißen Gebäude in der Langen Straße gründete 1974 Wilhelm Heinrichs die Apotheke, die 2002 Jakob Sawatzky übernommen hat. 2006 haben Lena Sawatzky, seit 1986 Inhaberin der Adler-Apotheke, und ihr Mann beide Apotheken zusammengelegt. Viel habe sich in den vergangenen Jahren geändert. Vom Online-Handel hätten sie zwar nicht viel zu spüren bekommen, sagt Jakob Sawatzky, aber die bürokratischen Anforderungen seien gestiegen. Hinzu kommen Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten. Pläne für den Ruhestand hat das Paar jede Menge. „Fußball, Kochen, Bücher lesen, Musik hören“, nennt Jakob Sawatzky ein paar Leidenschaften. „Und Reisen“, ergänzt seine Frau.