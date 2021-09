Zum Jubiläum geht’s bald zum Bogenschießen

Billerbeck

Große Laudatien gab es keine. Dafür aber jede Menge herzliches Dankeschön, kleine Präsente und ein nettes „Come together“ für alle, die an der Erfolgsgeschichte von „einLaden“ mitgeschrieben haben. „Alles Große geschieht in unserer Welt nur, weil jemand mehr tut, als er muss.“ Dieses Zitat des Pädagogen Hermann Gmeiner zierte die hausgemachte Mehrfruchtmarmelade, mit dem alle Ehrenamtlichen nebst einem Gutschein zum fünfjährigen Bestehen am Samstagnachmittag auf der Geburtstagsfeier bedacht wurden.

Von Ulla Wolanewitz